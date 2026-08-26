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Nyitókép: Unsplash

Nikkel a dolgozók szervezetében – reagált a CATL

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A CATL Debrecen vizsgálja a több dolgozójánál kimutatott fokozott nikkelterhelés forrását és szigorítja a munkavédelmi szabályokat debreceni gyárában.

A vállalat szerdán közölte: a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően június eleje óta rutinszerű biológiai expozíciós vizsgálatokat végeztek a dolgozók körében. Az augusztus elején beérkezett eredmények kilenc munkavállaló esetében emelkedett nikkel-expozíciót mutattak ki, így a cég értesítette az illetékes hatóságokat, amelyek augusztus 11. és 25. között három alkalommal tartottak helyszíni ellenőrzést a létesítményben. Ezek során védőeszközökkel kapcsolatos hiányosságot állapították meg néhány esetben, melyeket a cég rövid időn belül orvosolt – írták.

A CATL közlése szerint a hatóságok utolsó, augusztus 25-én végzett ellenőrzése során nem tártak fel foglalkozás-egészségügyi problémát a vállalatnál.

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium keddi közleménye szerint a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal munkavédelmi hatósága felfüggesztette a CATL három üzemében a munkát a szabálytalanságok megszüntetéséig, és a cellagyártó üzem használatbavételi engedélyére vonatkozó kérelmet is elutasították.

A CATL szerdai közleményében kitértek arra, hogy a debreceni cellagyárban még nem kezdődött meg a gyártás, az elmúlt hónapokban a gyártóberendezések üzembe helyezése, valamint a tesztgyártást előkészítő munkálatok folytak. A vizsgálatok idejére a berendezések üzembe helyezését felfüggesztették.

Hétfőn Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára, Hajdú-Bihar 01. számú választókerület országgyűlési képviselője arról tájékoztatott Facebook-posztjában, hogy környezetvédelmi szabálysértések miatt a CATL 10 millió forintos bírságot kapott.

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