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2026. január 20-i felvétel Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszterrõl egy athéni sajtóértekezleten. Kac február 28. reggelén bejelentette, hogy Izrael megelõzõ csapást mért Iránra. Donald Trump amerikai elnök egyidejûleg közölte, hogy az Egyesült Államok nagyszabású hadmûveletet indított Irán ellen, és megadásra szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát.
Nyitókép: MTI/AP/Thanászisz Sztavrakisz

A törökök miatt lőttek be Szíriába az izraeliek, súlyos üzenetet küldtek Ankarába

Infostart / MTI

Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter csütörtökön élesen bírálta Recep Tayyip Erdogan török elnököt az X közösségi oldalon, két nappal azután, hogy Izrael légicsapásokat hajtott végre egy szíriai katonai légibázis ellen, amelyen Izrael szerint török katonai jelenlét kialakítását tervezték.

Kac kijelentette, Izrael nem engedi meg senkinek, hogy veszélyeztesse a biztonságát. „Erdogan jobban teszi, ha továbbra is fantáziáláson alapuló, üres Izrael-ellenes beszédeket mond a török parlamentben, és nem teszi próbára Izrael elszántságát, hogy megvédje magát” – tette hozzá.

Aszaad Haszan es-Sibani szíriai külügyminiszter az Axios híportálnak tagadta, hogy török erők telepítését tervezték volna arra a szíriai légibázisra, amelyet Izrael kedd éjjel bombázott. Elmondása szerint Damaszkusz ezt a támadás előtt Izraellel is közölte.

Sibani szerint a célba vett szíriai katonai légibázison nem volt olyan török katonai felvonulás vagy csapatösszevonás, amely ezt az értelmezést indokolná. Azt is elmondta, hogy az Abu az-Zuhúr légibázis nagyrészt üres volt, még nem állították teljesen helyre, és nem nyerte vissza teljes hadműveleti képességét.

Szíria külügyminisztere ugyanakkor elismerte, hogy a török hadsereg tisztjei a légicsapások előtt néhány nappal felkeresték a légibázist. Ezt a „képzést és a szakértelem cseréjét szolgáló folyamatos katonai együttműködés” részének nevezte.

Azt is elmondta, hogy az ország újjáépítése során nemcsak Törökországgal folytatnak együttműködési és kiképzési programokat, hanem Szaúd-Arábiával, Jordániával, Katarral és Oroszországgal is. Közölte, hogy Szíriának joga van együttműködési és szövetségi kapcsolatokat kialakítani bármely országgal, Törökországot is beleértve.

Elmondta, kormánya tájékoztatta a Trump-adminisztrációt arról, hogy nem bízik Izrael Szíriával kapcsolatos szándékaiban, és úgy véli, a jelenlegi izraeli politika, beleértve a katonai eszkalációt és a helyszínen végrehajtott intézkedéseket, nem járul hozzá a szíriai vagy a regionális stabilitáshoz.

Sibani szerint a két ország az elmúlt évben folytatott tárgyalások során jelentős előrelépést ért el egy biztonsági megállapodás felé, Izrael azonban később visszalépett vállalásaitól, ezért a megállapodást nem hajtották végre.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szíria továbbra is kész folytatni a tárgyalásokat Izraellel. Szerinte minden jövőbeli megállapodásnak figyelembe kell vennie mindkét fél biztonsági aggályait, és tiszteletben kell tartania Szíria szuverenitását.

Törökország visszautasította azokat az állításokat is, amelyek szerint a Szíriában tervezett katonai telepítés miatt fenyegetést jelentene. A török kormány közleménye szerint „az izraeli miniszterelnöki hivatal felelőtlen állításai azt a célt szolgálják, hogy legitimációt biztosítsanak Izrael Szíria szuverenitását és területi integritását sértő, törvénytelen légicsapásaihoz”.

Törökország elítélte a légicsapásokat, de ezen túlmenően nem reagált.

Arab sajtóértesülések szerint Izrael a hét elején nyolc alkalommal támadta az Abu az-Zuhúr légibázist és repülőteret az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban. Egy szíriai katonai forrás szerint a légicsapások megrongálták a fel- és leszállópályákat, de nem okoztak személyi sérülést.

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Kezdőlap    Belföld    A törökök miatt lőttek be Szíriába az izraeliek, súlyos üzenetet küldtek Ankarába

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