A törökök miatt lőttek be Szíriába az izraeliek, súlyos üzenetet küldtek Ankarába

Kac kijelentette, Izrael nem engedi meg senkinek, hogy veszélyeztesse a biztonságát. „Erdogan jobban teszi, ha továbbra is fantáziáláson alapuló, üres Izrael-ellenes beszédeket mond a török parlamentben, és nem teszi próbára Izrael elszántságát, hogy megvédje magát” – tette hozzá.

Aszaad Haszan es-Sibani szíriai külügyminiszter az Axios híportálnak tagadta, hogy török erők telepítését tervezték volna arra a szíriai légibázisra, amelyet Izrael kedd éjjel bombázott. Elmondása szerint Damaszkusz ezt a támadás előtt Izraellel is közölte.

Sibani szerint a célba vett szíriai katonai légibázison nem volt olyan török katonai felvonulás vagy csapatösszevonás, amely ezt az értelmezést indokolná. Azt is elmondta, hogy az Abu az-Zuhúr légibázis nagyrészt üres volt, még nem állították teljesen helyre, és nem nyerte vissza teljes hadműveleti képességét.

Szíria külügyminisztere ugyanakkor elismerte, hogy a török hadsereg tisztjei a légicsapások előtt néhány nappal felkeresték a légibázist. Ezt a „képzést és a szakértelem cseréjét szolgáló folyamatos katonai együttműködés” részének nevezte.

Azt is elmondta, hogy az ország újjáépítése során nemcsak Törökországgal folytatnak együttműködési és kiképzési programokat, hanem Szaúd-Arábiával, Jordániával, Katarral és Oroszországgal is. Közölte, hogy Szíriának joga van együttműködési és szövetségi kapcsolatokat kialakítani bármely országgal, Törökországot is beleértve.

Elmondta, kormánya tájékoztatta a Trump-adminisztrációt arról, hogy nem bízik Izrael Szíriával kapcsolatos szándékaiban, és úgy véli, a jelenlegi izraeli politika, beleértve a katonai eszkalációt és a helyszínen végrehajtott intézkedéseket, nem járul hozzá a szíriai vagy a regionális stabilitáshoz.

Sibani szerint a két ország az elmúlt évben folytatott tárgyalások során jelentős előrelépést ért el egy biztonsági megállapodás felé, Izrael azonban később visszalépett vállalásaitól, ezért a megállapodást nem hajtották végre.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szíria továbbra is kész folytatni a tárgyalásokat Izraellel. Szerinte minden jövőbeli megállapodásnak figyelembe kell vennie mindkét fél biztonsági aggályait, és tiszteletben kell tartania Szíria szuverenitását.

Törökország visszautasította azokat az állításokat is, amelyek szerint a Szíriában tervezett katonai telepítés miatt fenyegetést jelentene. A török kormány közleménye szerint „az izraeli miniszterelnöki hivatal felelőtlen állításai azt a célt szolgálják, hogy legitimációt biztosítsanak Izrael Szíria szuverenitását és területi integritását sértő, törvénytelen légicsapásaihoz”.

Törökország elítélte a légicsapásokat, de ezen túlmenően nem reagált.

Arab sajtóértesülések szerint Izrael a hét elején nyolc alkalommal támadta az Abu az-Zuhúr légibázist és repülőteret az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban. Egy szíriai katonai forrás szerint a légicsapások megrongálták a fel- és leszállópályákat, de nem okoztak személyi sérülést.