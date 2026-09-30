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Petróleumot szállító vasúti szerelvény felborult tartálykocsija Budapest X. kerületben, Rákos állomás közelében 2026. szeptember 28-án. Két tartálykocsi borult fel egy pedig veszélyesen megdõlt, három vágányon megindult a forgalom, a sérült tartálykocsikból át fogják fejteni a petróleumot.
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Jó hír a vonattal utazóknak: újra öt vágány használható Rákosnál

Infostart / MTI

Újra teljes vonalukon közlekednek a Rákos vasútállomást érintő vonatok – közölte a Mávinform szerda reggel.

Azt írták, hogy befejeződött a hétfőn kisiklott tartálykocsik átfejtése Rákos vasútállomáson, így három helyett már öt vágányt használhatnak a személyszállító vonatok.

Hozzátették, hogy a műszaki mentés nagyobb korlátozással járó munkálatait várhatóan a hétvégén végzik. Ekkor az állomás felsővezeték-hálózatának bontására is számítani lehet, arról még zajlanak az egyeztetések.

A közlemény szerint a baleset miatt jelentősen megrongálódott, általában csak a tehervonatok által használt vágányok helyreállítását a kocsik eltávolítása után, várhatóan jövő héten végzik el, a személyszállító vonatok közlekedését az már nem fogja érinteni.

A X. kerületi vasútállomáson hétfő délután siklott ki és borult fel egy petróleumot szállító vasúti szerelvény két tartálykocsija, egy további tartálykocsi pedig veszélyesen megdőlt.

A baleset következtében az egyik kocsiból két négyzetméternyi területre petróleum szivárgott, az anyag kijutását a fővárosi hivatásos tűzoltók rövid idő alatt megszüntették.

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