29 embert, köztük hat gyermeket kellett kimenekíteni egy veszprémi társasházból

Egy Haszkovó utcai ingatlan egyik szobája égett, a lángokat a veszprémi és a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett két vízsugárral oltották el. Az épületet kiürítették, melegedőbusz érkezett a helyszínre, a rajok az utómunkálatokat végzik – írták.

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata azt közölte, hogy az ingatlanból egy idős férfit füstmérgezés gyanújával vittek kórházba a mentők.

Az épületet 15 lakásból 29 embernek – köztük hat gyermeknek – kellett elhagynia az oltás idejére – tették hozzá.