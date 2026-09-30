Belső vizsgálat indul a GVH-nál az egyik elnökhelyettes lemondása után

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke szervezeti átvilágítást rendelt el a hivatalnál az elmúlt napokban megjelent sajtóhírek nyomán – derül ki a versenyhatóság keddi közleményéből.

A szervezet elnöke az „ügy minden körülményére kiterjedő független szervezeti átvilágítást rendelte el a GVH működését érintő belső munkahelyi konfliktusok mielőbbi kezelése érdekében.”

A külső, független szakértők bevonásának célja az ügy hátterének alapos és objektív tényekre alapozott feltérképezése és megoldási javaslatok tétele.

A hivatal a független szervezeti átvilágítás lezárultáig további információt az ügyben nem közöl.

A Telex számolt be arról először, hogy pénteken lemondására szólították fel a Gazdasági Versenyhivatal elnökét és elnökhelyetteseit a szervezet középvezetői a vezetőségnek küldött levelükben. A dokumentumot a versenytanács hét tagja mellett tizenegy szakmai középvezető írta alá.

A GVH egyik elnökhelyettese, Bak László hétfőn bejelentette lemondását, ezt a hivatalnál egy neve elhallgatását kérő forrás az MTI-nek megerősítette.