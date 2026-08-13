Turistákat evakuálnak Görögországban

Halkidikin tűzoltók százai küzdenek tűzoltórepülőgépek támogatásával a lángok ellen. A hatóságok most a vészhelyzeti rendszeren keresztül SMS-üzenetben értesítették a térségben tartózkodókat az evakuálásra.

A görög parti őrség hajói, valamint vízi járművekkel rendelkező magánszemélyek vittek biztonságba számos turistát a veszélyeztetett régióból a helyi sajtóban megjelent felvételek tanúsága szerint.

A tűzoltóság szóvivője arról számolt be, hogy kilenc tűzoltórepülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. Szemtanúk elmondták, hogy a sűrű füstfelhőket kilométerekre is látni lehetett. A hatóságok felszólították a lakosokat és a nyaralókat, hogy kövessék az evakuálási utasításokat.