ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.4
usd:
315.24
bux:
150022.25
2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Többen állnak egy bozóttűz előtt éjszaka.
Nyitókép: Unsplash

Turistákat evakuálnak Görögországban

Infostart / MTI

Erdőtűz miatt rendelték el csütörtökön a népszerű üdülőhelynek számító görögországi Halkidiki-félszigeten található Sziviri település és a környező falvak evakuálását.

Halkidikin tűzoltók százai küzdenek tűzoltórepülőgépek támogatásával a lángok ellen. A hatóságok most a vészhelyzeti rendszeren keresztül SMS-üzenetben értesítették a térségben tartózkodókat az evakuálásra.

A görög parti őrség hajói, valamint vízi járművekkel rendelkező magánszemélyek vittek biztonságba számos turistát a veszélyeztetett régióból a helyi sajtóban megjelent felvételek tanúsága szerint.

A tűzoltóság szóvivője arról számolt be, hogy kilenc tűzoltórepülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. Szemtanúk elmondták, hogy a sűrű füstfelhőket kilométerekre is látni lehetett. A hatóságok felszólították a lakosokat és a nyaralókat, hogy kövessék az evakuálási utasításokat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Turistákat evakuálnak Görögországban

görögország

erdőtűz

evakuálás

halkidiki-félsziget

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megkezdődött a dunai fenékküszöb emelése – Kormányszóvivői tájékoztató

Megkezdődött a dunai fenékküszöb emelése – Kormányszóvivői tájékoztató

A Paksi Atomerőmű vízállás miatt kialakult nehéz helyzetének kezelését tartja fókuszban a kormány, ennek megfelelően a Duna partján fekvő város témájában tartotta első heti tájékoztató sajtótájékoztatóját a hétközi kormányülést követően a kabinet. Részletesen szó volt a dunai kőrakás menetéről, a bárkák leereszthetőségéről, a romániai és az osztrák tanulságokról és az összefogás szereplőiről, felelőseiről.
 

Akciófotók Paksról: megkezdődött a fenékküszöb beépítése, érkezik a másik bárka is

Aszódi Attila: tartós megoldás lehet Paksnál az épített fenékküszöb

Magyar Péter Paksról: 160 méter szélességben emeli meg a két bárka a Duna fenekét, a honvédek rakják a követ

Szakértő a paksi fenékküszöbről: az építése nemzetközi szinten is bravúrmunka lehet

Megszólaltak a paksi fenékküszöbről a természetvédők

A vízművek fontos üzenetet tett közzé Budapesten, egy helyen kritikus a helyzet

VIDEÓ
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
Hogyan lehet túlélni hőhullám idején? Ürge-Vorsatz Diána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.14. péntek, 18:00
Major Róbert
rendőr ezredes, egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Közbiztonsági Tanszékének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lángokban a legnagyobb dunai kikötő, Zelenszkij egy titokzatos tervről beszélt - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Lángokban a legnagyobb dunai kikötő, Zelenszkij egy titokzatos tervről beszélt - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Az éjszaka folyamán Oroszország támadást hajtott végre az izmajili kikötő területén Odessza megyében, károkat és tüzet okozva - közölték az ukrán hatóságok a Reuters szerint. A román határ közelében fekvő Izmajilben található Ukrajna legnagyobb Duna menti kikötője, amely gabonát és egyéb árukat kezel. Kijevnek és a nemzetközi partnereinek van egy közös terve arra, hogy Moszkvát a háború befejezésére kényszerítsék - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán államfő tegnap. Zelenszkij szerint a terv a Vlagyimir Putyin orosz elnökre nehezedő nyomáson alapszik - írja a Kyiv Independent. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő dílerhálózatot kapcsoltak le a rendőrök: 19 embert kaptak el, többen már bilincsben vannak

Elképesztő dílerhálózatot kapcsoltak le a rendőrök: 19 embert kaptak el, többen már bilincsben vannak

A hálózatot kiépítő vállalkozó még saját alkalmazottait is bevonta üzelmeibe, ráadásul másik megyébe is terjeszkedtek.

BBC
Business Sport Travel Science
Palestinians told to leave homes in village where Israeli settlers besieged houses

Palestinians told to leave homes in village where Israeli settlers besieged houses

The mayor of Qusra says Israeli troops have been telling families to leave their houses, using some as barracks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 13. 19:27
Vita kerekedett arról, hogy fideszes rendezvény-e a Tusványos, a szervező ezt mondta róla
2026. augusztus 13. 18:41
Fordul a lakosság véleménye Európa jelentős „szénországában”
×
×