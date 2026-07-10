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Pósfai Gábor belügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatására érkezik az Országgyûlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésére az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Pósfai Gábor: ősszel jön az átfogó sportstratégia, felülvizsgálják a TAO-rendszert

Infostart / MTI

Az állami támogatások sokkal szigorúbb átláthatósága mellett továbbra is fontos a versenysport eredményességének fenntartása Pósfai Gábor belügyminiszter szerint. Magyarország továbbra is szeretne jelentős sporteseményeket rendezni. A sportági szövetségektől fejlesztési terveket kértek.

A sportot felügyelő belügyminiszter pénteken közösségi oldalán számolt be arról, hogy csütörtök délután 92 magyar sportszövetség képviselőjével találkozott, ezen részt vettek a többi között a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Versenysport Szövetség és a Nemzeti Módszertani és Kutatóintézet vezetői is. Az érintetteknek bemutatták a kormány sportot érintő eddigi intézkedéseit, elképzeléseit, illetve meghallgatták a jelenlévők véleményét is. A miniszter hozzáfűzte, a résztvevőktől kérdéseik mellett számos építő javaslatot is kaptak.

A bejegyzés felsorolása alapján a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága az alapelvek között lefektette: a kormány céljának tekinti, „hogy a magyar társadalom fizikai aktivitása növekedjen, ezáltal kiemelten kíván foglalkozni a szabadidő- és iskolai sporttal”. A versenysport eredményességének fenntartása - az állami támogatások sokkal szigorúbb átláthatósága mellett - továbbra is fontos.

A TAO-rendszer felülvizsgálata elkezdődött, itt a cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása.

Kiemelt feladat a meglévő infrastruktúra, különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtése.

Magyarország továbbra is szeretne jelentős sporteseményeket rendezni a poszt alapján. Ezeket az eddiginél jóval költséghatékonyabban, konkrét bevételi tervvel, illetve a társadalmi hasznosság értékelése mellett kell megvalósítani. A korábban megpályázott és elnyert nemzetközi sporteseményeket meg kívánják rendezni a költségvetés újratervezésével.

A fogyatékossággal élők sportja szintén kiemelt feladat, hiszen a sport mindenki számára elérhető kell, hogy legyen. A szabadidősport ösztönzése érdekében rendszerbe kell foglalni a "nagyközönség" számára is elérhető sportlétesítményeket, hogy a lakosság lehetőségei, valamint a létesítmények kihasználtsága is növekedjen.

A beszámoló kiemelte, az új minisztériumi vezetés határozott véleménye, hogy a szakszövetségek autonóm testületek, amelyek vezető tisztségviselői, elnökségi tagjai ideális esetben nem aktuálpolitikai szereplők.

„Arra kértük a szövetségeket, hogy a sportállamtitkárság által kialakított és részükre hamarosan megküldött kérdéssor mentén

mutassák be működésüket, és készítsék el középtávú fejlesztési terveiket. Ezekre is támaszkodva ősszel közösen újítjuk meg a magyar sport stratégiáját.

Meggyőződésünk, hogy a magyar sport jövőjét csak a sportágakkal, a sportszervezetekkel szoros együttműködésben lehet sikeresen építeni” – fejtette ki Pósfai Gábor.

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Kezdőlap    Belföld    Pósfai Gábor: ősszel jön az átfogó sportstratégia, felülvizsgálják a TAO-rendszert

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