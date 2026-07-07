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Nyitókép: puhimec/Getty Images

Újragondolja legismertebb segélyprogramját az Ökumenikus Segélyszervezet a kormány miatt

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A szervezet elnöke szerint a teli iskolatáska egy jó kezdet, azonban a rászoruló gyerekek mellett végig ott kell lenni a becsengetéstől a kicsengetésig.

A kormány július 2-án immár részeleteiben is bejelentett iskolakezdési támogatási intézkedésére reagálva átalakítja Iskolakezdés együtt! segélyprogramját az Ökumenikus Segélyszervezet. Az ökumenikusok 2012-ben elsőként indítottak célzott pénzadománygyűjtést annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek is teli iskolatáskával, azaz egyenlő eséllyel kezdhessék a tanévet. A Segélyszervezet partnereivel és adományozóival összefogva 14 év alatt több mint 20 ezer rászoruló gyereket segített személyre szabott iskolakezdési csomagokkal – írja sajtóközleményében az Ökumenikus Segélyszervezet.

Gáncs Kristóf, a Segélyszervezet elnöke a most bejelentett kormányzati intézkedés kapcsán nyilatkozva kifejtette: „A Segélyszervezet saját tapasztalatai és felmérései évről évre visszaigazolták, hogy a tanévkezdés az egyik legmegterhelőbb időszak a családok életében, ezért üdvözöljük, hogy a kormányzat idén célzott támogatással is segíti a beiskolázást.

Ez számunkra lehetőséget ad országos segélyprogramunk újragondolására, úgy, hogy hagyományos Iskolakezdés együtt! adománygyűjtésünk alatt érkező pénzadományokból több forrást fordítsunk a Kapaszkodó programunkban résztvevő több mint 4000 hátrányos helyzetű gyermek év közbeni támogatására.”

A Segélyszervezet elnöke hozzátette: „A teli iskolatáska egy jó kezdet, egy fontos kapaszkodó az esélyegyenlőséghez szükséges sok közül. A Segélyszervezet nemcsak tanévkezdéskor, hanem egész évben ott van a gyerekek mellett, végig követi őket a becsengetéstől a kicsengetésig. Az iskolások kézzel fogható – élelmiszer, ruha, tanszer – támogatása mellett fejlesztő foglalkozásokkal, és a testi-lelki traumák gyógyulását segítő szakemberek biztosításával is segítjük a gyermekek fejlődését, felzárkózását. Az Iskolakezdés együtt! adománygyűjtés tehát változatlan néven, de a fókuszt a tanszergyűjtésről a gyermekek egész éves támogatására áthelyezve kerül megszervezésre 2026 augusztusában. A tanévkezdet persze így is nagyon intenzív időszak lesz, hiszen a Segélyszervezet az iskolások mellett évek óta óvodakezdő családokat is támogat csomaggal, ami így szintén még hangsúlyosabbá válhat.”

Az Ökumenikus Segélyszervezet a Kapaszkodó programján keresztül 4000 gyermek számára nyújt rendszeres szolgáltatásokat jelenlét pontjain, tanodájában, családok átmeneti otthonaiban és más intézményeiben,

ahol biztonságos környezetben tanulási támogatást, tantárgyi fejlesztést, készség- és kompetenciafejlesztést, közösségi élményeket és lelki támogatást kapnak. A gyerekek mellett fontos a szülők aktív bevonása és segítése annak érdekében, hogy otthon is támogatni tudják gyermekük fejlődését. Ez a folyamatos jelenlét egyszerre erősíti a gyermekek tudását, önbizalmát, szociális készségeit és iskolai előrehaladását.

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Kezdőlap    Belföld    Újragondolja legismertebb segélyprogramját az Ökumenikus Segélyszervezet a kormány miatt

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