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Professors and assistants explaining a lecture to a group of college students.
Nyitókép: Getty Images

Ketyeg az óra, még van idő változtatni a választott szakok sorrendjén

Infostart / MTI

Még két nap áll rendelkezésre az adatmódosításokhoz az Oktatási Hivatal szerint, úgyhogy aki ügyet intézne, az csütörtökig megteheti.

A felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják – egyetlen alkalommal – a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az E-felvételiben – közölte kedden az Oktatási Hivatal (OH).

A tájékoztatás szerint a jelentkezéskor megadott képzések sorrendjét az E-felvételi Sorrendmódosítás menüpontjában módosíthatják a felvételizők. A sorrendmódosításkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető – tették hozzá, jelezve: a nem kívánt jelentkezési helyek vissza is vonhatók.

A jelentkezők a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat a felvi.hu honlapról elérhető E-felvételi rendszer Dokumentumok menüpontjában tölthetik fel, és ugyanitt követhetik nyomon elbírálásukat is.

A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy nem kell feltölteni a 2006. január 1. után megszerzett érettségi bizonyítványt, illetve tanúsítványt (így a 2026. május-júniusi érettségi eredményeit tartalmazót sem), a 2003. január 1. után megszerzett nyelvvizsga-bizonyítványt, illetve a 2006. február 1. után szerzett hazai oklevelet. Ezek adatait az Oktatási Hivatal az elektronikus közhiteles nyilvántartásokból veszi át, és ellenőrizhetők az E-felvételi Közhiteles nyilvántartásokból származó információk menüpontjában. Az idei érettségi eredmények is a következő időszakban, folyamatosan érkeznek meg a központi felvételi nyilvántartásba. Dokumentumot a fenti adatokkal csak akkor kell tehát feltölteni, ha az elektronikus adatok és a dokumentum tartalma között különbség mutatkozik.

Hangsúlyozták továbbá, hogy az elérhetőségek (telefonszám, e-mail-cím) változását szintén július 9-ig jelezhetik a felvételizők az E-felvételi Személyes adatok menüpontjában, ezt mindenképpen érdemes ellenőrizni, karbantartani. A hivatal kitért arra is, hogy

az idén külföldön érettségizőknek vagy felsőfokú oklevelet szerzőknek a dokumentumok feltöltésére legkésőbb 2026. július 15-ig (a romániai érettségi vizsgát szerzőknek július 16-ig) van lehetőségük, ha a jelentkezés benyújtásakor nyilatkoztak arról, hogy végzettségüket az eljárás alatt szerzik meg.

A hiánypótlási felhívás az E-felvételi Hivatalos iratok menüpontjában érhető el, erről az E-felvételi Üzenetek menüpontba és az e-mail-postafiókba is értesítés érkezett. A felsőoktatási intézmények külön küldtek hiánypótlásokat, érdemes tehát figyelni az e-maileket, és átnézni a "Spam" mappát is.

Az OH megjegyzi: az E-felvételiben a határidőig benyújtott dokumentumok feldolgozása a ponthatárok kihirdetéséig folyamatosan tart, tehát a dokumentumpótlási határidő nem vonatkozik a dokumentumok és adatok feldolgozására.

Az ősszel induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki, és elsőként a felvi.hu honlapon lesznek elérhetők. Azok a felvételizők, akik megadták aktuális mobilszámukat, előzetes tájékoztatásként már aznap SMS-értesítést is kapnak az eredményről, ugyanez személyre szabottan, részletesebben megtekinthető az E-felvételi felületén is – tette hozzá a hivatal. A hivatalos tájékoztatás, azaz a besorolási határozat – amely tartalmazza, hogy a felvételiző mely képzésen kezdheti meg tanulmányait szeptemberben – legkésőbb 2026. július 31-ig az E-felvételi Hivatalos iratok menüpontjában lesz elérhető, amiről minden jelentkező e-mailben is értesítést kap.

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Kezdőlap    Belföld    Ketyeg az óra, még van idő változtatni a választott szakok sorrendjén

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Felvételizők figyelem: fontos határidő közeleg

Felvételizők figyelem: fontos határidő közeleg

A felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják - egyetlen alkalommal - a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az E-felvételiben - közölte az Oktatási Hivatal (OH) kedden az MTI-vel.

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