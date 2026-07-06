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Eszméletlen fürdőző és karikagyűrű-keresés – mindenből kijutott a balatoni vízimentőknek

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Sikeres újraélesztés, elsodródott vízi sportolók kimentése és számos technikai beavatkozás jellemezte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elmúlt hétvégéjét, amely során az erős szél és a hirtelen rosszullétek adták a legtöbb munkát a szakembereknek.

Balatonlellén az Alfa sürgősségi mentőhajó személyzete egy eszméletlen fürdőzőn segített: a strandi mentő a katamaránon kezdte meg az újraélesztést, miközben a közelben tartózkodók a partra tolták a hajót, ahol az Országos Mentőszolgálattal közösen stabilizálták a beteget.

Az északi parton a Rupert mentőhajó kilenc embert szállított biztonságba, miután a vízibiciklivel és SUP-pal közlekedőket az erős északi szél a parttól több száz méterre sodorta.

A szolgálat emellett Tihanynál egy vitorláson tartózkodó, korábban vízből mentett férfi orvosi kivizsgálásában segédkezett, akit esetkocsival szállítottak kórházba. A Rupert legénysége több műszaki mentést is végrehajtott: törött árbócú és motorhibás vitorlásokat vontattak, homokpadra futott hajót szabadítottak ki, valamint az Ezüst Szalag vitorlásverseny egyik résztvevőjének meghibásodott járművét juttatták vissza az anyakikötőbe.

A vízimentők összesítése szerint

a hétvégén a strandokon 89 könnyebb sérülést láttak el,

három embert mentettek ki a vízből, a búvárszolgálatukat pedig hajócsavar-ellenőrzéshez, egy elsüllyedt elektromos kishajó felméréséhez, valamint egy vízbe esett karikagyűrű felkutatásához riasztották.

A szakemberek hangsúlyozták, hogy erős szélben fokozott veszélyt jelent a parttól való távolodás, még a gyakorlott vízi sportolók számára is.

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Kezdőlap    Belföld    Eszméletlen fürdőző és karikagyűrű-keresés – mindenből kijutott a balatoni vízimentőknek

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