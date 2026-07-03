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Országos, kiemelt szamóca-ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a fogyasztók védelme érdekében - közölte az NKFH csütörtökön az MTI-vel.
Nyitókép: Unsplash.com

Eperbaj: lajosmizsei lett a román szamóca is

Infostart / MTI

A fogyasztóvédelmi hatóság szerint a vizsgált szamócák 10 százaléka nem felelt meg az előírásoknak.

A vizsgált szamócák csaknem 10 százaléka nem felelt meg a minőségi, jelölési vagy nyomonkövethetőségi előírásoknak, a kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, de több eljárásban a bírság meghatározása még folyamatban van – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Hat héten át tartó országos akcióban vizsgálta a szamóca kínálatot a hatóság a vármegyei kormányhivatalokkal közösen. Az ellenőrök 482 forgalmazóhelyen vizsgálták a gyümölcsöt, 537 tételt ellenőriztek.

A vizsgálatok kiterjedtek a nagybani piacokra, hipermarketekre, zöldség-gyümölcs üzletekre, valamint azokra az ideiglenes árusítóhelyekre is, amelyek a szezon idején országszerte megjelennek utak mentén, parkolókban vagy forgalmas közterületeken.

A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés, illetve az volt, hogy az árusok nem tudták igazolni az áru eredetét. A nyomonkövethetőség hiánya különösen súlyos problémának számít, mert ilyen esetekben egy esetleges élelmiszerbiztonsági kockázat sem kezelhető megfelelően.

A legsúlyosabb esetekben a hatóság kénytelen volt intézkedni a tételek forgalomból történő kivonásáról; 10 tételt, összesen 2,7 tonnányi szamócát kellett kivonni a forgalomból és megsemmisíteni – ismertette az NKFH.

A vizsgálatok egyik legfontosabb tapasztalata idén is az volt, hogy továbbra is akadnak olyan kereskedők, akik megpróbálják kihasználni a magyar termékek iránti fogyasztói bizalmat. Különösen érzékeny területnek számít a Bács-Kiskun vármegyei Lajosmizse és térsége, ahol a szamócatermesztés évtizedes hagyományokra épül, a „lajosmizsei eper” elnevezés gyakorlatilag önálló márkanévvé vált a vásárlók szemében.

A tapasztalatok szerint leggyakrabban romániai eredetű szamóca kerül magyar termékként a fogyasztók elé. Az ilyen jellegű megtévesztés súlyos jogsértésnek minősül, amely jelentős bírságot vonhat maga után. A külföldi szamóca jelenléte önmagában nem jelent problémát, az ellenőrzött tételek mintegy 18 százaléka származott külföldről, ami megfelel a piaci viszonyoknak és a szezonális kínálatnak. Ugyanakkor a fogyasztó döntését és vásárlását hátrányosan befolyásolja, ha nem kap valós információt arról, hogy valójában mit vásárol – hívta fel a figyelmet a fogyasztóvédelmi hatóság.

A laboratóriumi vizsgálatok eredményei arra is rámutattak, hogy az élelmiszerbiztonsági ellenőrzések továbbra is indokoltak. A szakemberek 19 mintát vettek növényvédőszer-maradék vizsgálat céljából. Négy minta esetében találtak kifogásolható eredményt: két mintában a szermaradék mennyisége meghaladta a megengedett határértéket, további két mintában pedig olyan hatóanyag jelenlétét mutatták ki, amely szamócában nem engedélyezett. Az érintett ügyekben hatósági eljárás indult, a szankciók meghatározása jelenleg is folyamatban van – jelezte az NKFH.

A hatóság közölte: a következő hónapokban is folytatják a zöldség- és gyümölcspiac ellenőrzését.

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Kezdőlap    Belföld    Eperbaj: lajosmizsei lett a román szamóca is

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