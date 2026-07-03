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Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter beszédet mond az Alapjogokért Központ és az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány Central European Summit című nemzetközi konferenciáján a Várkert Bazárban 2025. április 15-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Bóka János: nehezen magyarázható a Molt sújtó különadó megemelése

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Furcsának tartja a Tisza-kormány egyik első intézkedését Bóka János fideszes országgyűlési képviselő, korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszter.

A kormány június 24-én benyújtotta az Országgyűlésnek az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatát. Ez kiszélesíti a kőolajtermék-előállítót terhelő különadót, amely jelen esetben a Molt sújtja.

Közösségi oldalán Bóka János azt mondta, hogy a Molt sújtó különadó megemelése nehezen magyarázható annak ismeretében, hogy közben a gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István részesedéssel rendelkezik a Shellben, az olajvállalat versenytársában.

Arra is rámutatott, hogy az európai ombudsman is vizsgálatot indított az Európai Unió Bíróságával szemben, mert a bíróság nem hajlandó nyilvánosságra hozni a bírák vagyonnyilatkozatát. Mint hangsúlyozta: „az ügy azért vált érdekessé, mert sajtóértesülések szerint az Európai Unió Bíróságának majdnem minden második bírája rendelkezik komoly befektetésekkel azokon a területeken és azokban a cégekben, amelyekkel kapcsolatban egyébként ítélkeznek.”

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Kezdőlap    Belföld    Bóka János: nehezen magyarázható a Molt sújtó különadó megemelése

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