Bóka János: nehezen magyarázható a Molt sújtó különadó megemelése

A kormány június 24-én benyújtotta az Országgyűlésnek az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatát. Ez kiszélesíti a kőolajtermék-előállítót terhelő különadót, amely jelen esetben a Molt sújtja.

Közösségi oldalán Bóka János azt mondta, hogy a Molt sújtó különadó megemelése nehezen magyarázható annak ismeretében, hogy közben a gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István részesedéssel rendelkezik a Shellben, az olajvállalat versenytársában.

Arra is rámutatott, hogy az európai ombudsman is vizsgálatot indított az Európai Unió Bíróságával szemben, mert a bíróság nem hajlandó nyilvánosságra hozni a bírák vagyonnyilatkozatát. Mint hangsúlyozta: „az ügy azért vált érdekessé, mert sajtóértesülések szerint az Európai Unió Bíróságának majdnem minden második bírája rendelkezik komoly befektetésekkel azokon a területeken és azokban a cégekben, amelyekkel kapcsolatban egyébként ítélkeznek.”