A Semmelweis Egyetem fenntartója együttműködik a kormánnyal a kekva megszüntetésében

Orbán Gábor, aki egyben a Richter vezérigazgatója, közleményében azt írta: a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága áttekintette és értékelte Magyarország alaptörvényének módosítását, valamint az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében kezdeményezett jogszabály-változtatások céljait és várható következményeit.

Mint írta, az alapítvány kész az átmeneti időszakban a kormány által kijelölt miniszterrel együttműködni, továbbá közölte azt is, hogy az alapítvány a továbbiakban ügyvivő jelleggel működik, tevékenységét a működés és a jogfolytonosság biztosításához szükséges feladatokra, az alapítványi vagyon értékének és integritásának megőrzésére korlátozza.

Orbán Gábor tudatta: az ügyvivői tevékenységre tekintettel

az alapítvány kuratóriumának és felügyelőbizottságának tagjai július 1-jétől lemondanak tiszteletdíjukról vagy azt felajánlják a Semmelweis Egyetemnek.

„Az alapítvány továbbra is elkötelezett a magyar egészségügyi felsőoktatás, az orvosképzés és az egészségügyi innováció fejlődésének támogatása mellett, és a változások időszakában is a közérdeket szolgáló, felelős működést tekinti elsődleges feladatának” – olvasható Orbán Gábor közleményében.