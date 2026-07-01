ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.85
usd:
311.48
bux:
140137.75
2026. július 1. szerda Annamária, Tihamér
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem fenntartója együttműködik a kormánnyal a kekva megszüntetésében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Lemondanak tiszteletdíjukról és együttműködnek a kormánnyal a Semmelweis Egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjai – közölte Orbán Gábor, az alapítvány elnöke.

Orbán Gábor, aki egyben a Richter vezérigazgatója, közleményében azt írta: a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága áttekintette és értékelte Magyarország alaptörvényének módosítását, valamint az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében kezdeményezett jogszabály-változtatások céljait és várható következményeit.

Mint írta, az alapítvány kész az átmeneti időszakban a kormány által kijelölt miniszterrel együttműködni, továbbá közölte azt is, hogy az alapítvány a továbbiakban ügyvivő jelleggel működik, tevékenységét a működés és a jogfolytonosság biztosításához szükséges feladatokra, az alapítványi vagyon értékének és integritásának megőrzésére korlátozza.

Orbán Gábor tudatta: az ügyvivői tevékenységre tekintettel

az alapítvány kuratóriumának és felügyelőbizottságának tagjai július 1-jétől lemondanak tiszteletdíjukról vagy azt felajánlják a Semmelweis Egyetemnek.

„Az alapítvány továbbra is elkötelezett a magyar egészségügyi felsőoktatás, az orvosképzés és az egészségügyi innováció fejlődésének támogatása mellett, és a változások időszakában is a közérdeket szolgáló, felelős működést tekinti elsődleges feladatának” – olvasható Orbán Gábor közleményében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A Semmelweis Egyetem fenntartója együttműködik a kormánnyal a kekva megszüntetésében

semmelweis egyetem

orbán gábor

kekva

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: ijesztő a jelentés a Németországban terjedő extremizmusról

Szakértő: ijesztő a jelentés a Németországban terjedő extremizmusról
Oroszország, Kína, valamint a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali csoportok egyaránt növekvő fenyegetést jelentenek Németországra – közölte Alexander Dobrindt német belügyminiszter a belső hírszerzés jelentését bemutatva. Bauer Bence szakértő szerint a trend növekvő, a német társadalom egyre inkább elmozdul az extremizmusok irányába, de a külső fenyegetés is egyre erősebb: orosz szervezésű kibertámadások és szabotázsakciók, iráni, pakisztáni, marokkói titkosszolgálati műveletek terepe lett Németország.
Velkey György János az Arénában: esténként egyszer csak megtelnek a kórházak

Velkey György János az Arénában: esténként egyszer csak megtelnek a kórházak

Annyira extrém a hőség, hogy a felforrósodott beton miatt a Bethesda Kórházba égési sérüléssel is kerülnek be gyerekek, ezt az intézmény főigazgatója, Velkey György János csecsemő- és gyermekgyógyász mondta az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Hőhullám: utolsó figyelmeztetés a kormánytól, országos körkép áramról, vízről, közlekedésről

Hőség: hivatalossá vált a keddi abszolút hőmérsékleti rekord

Vitézy Dávid hírt adott a napszúrás miatt kieső FLIRT motorvonatokról

Elindult a visszaszámlálás: érkezik a viharos fordulat az időjárásban

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Az emberség is gyógyít a kórházban? Velkey György János, Inforádió, Aréna
Hőségriadó: mikor fogy ki a víz a csapból? Kovács Károly, Inforádió, Aréna
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.01. szerda, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Erre kevesen számítottak: Peking fogta a legmodernebb repülőgép-hordozó fejlesztést, és teherautókra tette

Erre kevesen számítottak: Peking fogta a legmodernebb repülőgép-hordozó fejlesztést, és teherautókra tette

Az elektromágneses katapultrendszer (EMALS) jelenleg a legkorszerűbb indítótechnológiának számít a repülőgép-hordozókon, egyelőre csak Kína és az Egyesült Államok rendelkezik ilyennel. Előbbi azonban gondolt egyet, és teljesen más formában is megvalósította ugyanezt – írja a The War Zone (TWZ) katonai szaklap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pofátlan trükkel hárítják el a kifizetést a biztosítók: súlyos százezreket veszíthetnek a gyanútlan lakástulajdonosok

Pofátlan trükkel hárítják el a kifizetést a biztosítók: súlyos százezreket veszíthetnek a gyanútlan lakástulajdonosok

A kellemetlen meglepetések és a komoly anyagi veszteségek elkerülése érdekében elengedhetetlen a szerződési feltételek alapos áttekintése.

BBC
Business Sport Travel Science
Three die in Mexico City World Cup celebrations

Three die in Mexico City World Cup celebrations

More than one million people took to the streets of Mexico City on Tuesday to mark the country's win over Ecuador.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 1. 15:58
A főpolgármester megnyitotta Budapesten az Árasztó-part szabadstrandot
2026. július 1. 15:46
Megszüntették az egyik fideszes politikus letartóztatását az óbudai korrupciós ügyben
×
×