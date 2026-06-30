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A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén Budapesten 2026. március 5-én. Balról Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ fõigazgatója (b) és Pintér Sándor belügyminiszter (b2), jobbról Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági fõtanácsadója (j2) és Bárdos Szabolcs, az Alkotmányvédelmi Hivatal fõigazgatója (j).
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Fidesz: tisztítótűz helyett tiszás önégetés

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Orbán Viktor azért járt március 5-én a Terrorelhárítási Központ (TEK) központjában, mert a közel-keleti háborús helyzet fokozódása miatt összehívta a Terrorellenes Koordinációs Bizottságot, vagyis a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit – közölte az aranykonvojügy fejleményei kapcsán a Fidesz kommunikációs igazgatója kedd este az MTI-vel.

Havasi Bertalan a Tisztítótűz helyett tiszás önégetés című közleményében hozzátette: a bizottság ülésének célja a terrorfenyegetettség szintjének emelése volt.

„Erről részletesen beszámoltunk Orbán Viktor Facebook-oldalán” – írta.

Tájékoztatása szerint Orbán Viktor és Hajdu János a miniszterelnök személyi védelmével kapcsolatos kérdésekről rendszeresen egyeztettek egymással, hiszen a miniszterelnök személyi védelmét a TEK biztosította.

„Folyamatban lévő büntetőügyekkel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök nem adhatott és nem is adott semmilyen utasítást - ellentétben utódjával, Magyar Péterrel, aki a nyilvánosság előtt kézivezérli a nyomozó hatóságokat” – fogalmazott a kommunikációs igazgató.

Ismeretes, hétfőn Hajdu Jánost a Fővárosi Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A Terrorelhárítási Központ korábbi főigazgatója panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett. Erről bővebben itt írtunk.

A gyanúsítotti kihallgatás hírére Orbán Viktor volt és Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök is reagált.

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