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A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ fõigazgatója (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén Budapesten 2026. március 5-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Új feladatot kapott Orbán Viktortól a TEK volt főigazgatója

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Hajdu Jánost a Fővárosi Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki az úgynevezett aranykonvoj ügyben.

A gyanú szerint a Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ korábbi főigazgatója egyebek mellett azt az utasítást adta, hogy a pénzszállítót meg kell állítani, az ukrán állampolgárokat bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt kell elfogni, és bilincs, valamint látást akadályozó textília alkalmazásával elő kell állítani. A nyomozó ügyészség a TEK főigazgatójával 7 rendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettének gyanúját közölte. Hajdu János panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett.

A gyanúsítotti kihallgatás hírére hétfőn Orbán Viktor volt és Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök is reagált.

Kedden a Fidesz kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan közleményt adott ki, amelyből kiderült, hogy Hajdu Jánost nevezte ki a Fidesz biztonsági igazgatójává keddtől Orbán Viktor pártelnök. „A több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező volt rendőrtábornok már korábban, 2010 előtt is éveken keresztül dolgozott a Fidesz biztonsági igazgatójaként. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója” – olvasható a közlésben.

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