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Mol Bubi
Nyitókép: BKK/Nyirő Simon

Ingyen kipróbálhatják a BKK ügyfelei az új Mol Bubit

Infostart / MTI

Akik jogosultak részt venni az ingyenes tesztelésen, e-mailben kapnak értesítést a Budapesti Közlekedési Központtól.

Ingyenesen kipróbálhatják az új Mol Bubit azok, akik a BudapestGO alkalmazásban jelenleg közösségi közlekedésre érvényes bérlettel rendelkeznek, illetve akik 2024-ben vagy 2025-ben éves vagy féléves Mol Bubi bérletet vásároltak – közölte pénteken a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A közlemény szerint az ügyfelek számára elérhető teszt csütörtökön indul; a részvételhez péntek és hétfő reggel 10 óra között lehet regisztrálni a BKK aloldalán. A tesztben először az első ötezer jelentkező vehet részt, a résztvevői kört a BKK fokozatosan tervezi bővíteni.

A részletes feltételekről és a használathoz szükséges tudnivalókról az érintettek e-mailben kapnak tájékoztatást a teszt indulásakor.

A Mol Bubi következő generációja minden szempontból előrelépést jelent, a mostaninál nagyobb, rugalmasan bővíthető flotta áll majd rendelkezésre, amely klasszikus és elektromos rásegítésű kerékpárokból áll – írta a BKK.

Az éles indulást követően a szervezet folyamatosan növeli a kerékpárok számát, a kezdeti időszak után összesen 3300 (ebből 2500 klasszikus és 800 e-bike) járművet biztosít majd, a kapacitás pedig a későbbiekben a tervek szerint tovább nő majd – jelezték.

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