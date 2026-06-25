Török Gábor Sulyok Tamás eltávolításáról: ha fegyvert elsütik, onnantól az már a gyakorlat része

A Sulyok Tamás államfő eltávolításáról szóló alkotmánymódosítást értékelte Facebook-oldalán Török Gábor politikai elemző. Mint írta, „ha a fegyver kint van az asztalon, az azt jelenti, hogy akár használni is lehet. Ha a fegyvert elsütik, onnantól kezdve az már nem lehetőség, hanem a repertoár, a gyakorlat része”.

Úgy látja, hogy az alkotmányozó többség révén a hatalom gyakorlója szinte bármit megtehet, az alkotmány sem korlátozza, hiszen bármikor átírhatja, az akaratát szabállyá teheti. A korlátot tehát csak önmaga jelenti: a fegyver kint van az asztalon, mindenki tudja, látja, a hatalom gyakorlásának mércéje így az lesz, hogy mikor, mire és hogyan használja.

„Tudjuk, az Orbán-kormányok mindig felemelték, ha a politikai akarat érvényesítése ezt kívánta. Zsákmányszerzés (AB elfoglalása, bírósági rendszer átalakítása stb.) és poltikai propaganda (migráció, gender) céljára egyaránt.

Amire azonban a Tisza-kétharmad most készül, az még az előző másfél évtized alkotmányos barkácsolásai között is feltűnő:

hivatalban lévő államfőt távolítana el egymondatos alkotmánymódosítással. Nem bonyolítja túl, nem akarja intézményátalakításba csomagolni, mint a Fidesz tette a bíróság elnökével, hanem egyszerűen kimondja, leírja, ami a politikai akarata” – fogalmazott.

Szerinte ez egy olyan precedens, amely világossá teszi: akik ezt megszavazzák, azok azt gondolják, hogy tényleg semmi nem köti, korlátozza őket, minősített többségükkel bármit megtehetnek, és felmenthetnek akár egy nem „Tisza-báb”, ám a kormány akaratával valamiért szembehelyezkedő köztársasági elnököt is a későbbiekben.

„Ez az alkotmánymódosítás nem a jelenlegi, általam is sokat bírált, megítélésem szerint is gyengén teljesítő elnökről szól, akivel szemben az új kormánytöbbségnek tényleg lehetnek jogos politikai fenntartásai. Hanem arról, hogy a 141 képviselő rálép-e arra az útra, amin mindent lehet, de ami valójában a semmibe vezet” – írta, hozzátéve, hogy „igaza van Magyar Péternek: ez egy történelmi döntés lesz, amelyet később nagyon sokat fogunk emlegetni”.

A miniszterelnök egy, a fentiekről szóló 24.hu-cikk Facebook-megosztása alatt reagált. Azt írta, „Nem lenne szép dolog szembemenni a demokratikus népakarattal és felhatalmazással…”.