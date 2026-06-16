Balaton: betelt a lista

A szervezők hétfői közlése szerint „az esemény minden távján elérték a létszámlimitet, így új nevezéseket nem tudnak befogadni”.

Az 5,2 kilométeres főtávon már múlt kedden elérték a 10 500 fős határt, de most már a 2,6 kilométeres féltávon és a Yettel Balaton-áthúzáson (SUP) is telt ház van. Mint írják, a nevezések nem átruházhatók.

Amennyiben az időjárási vagy egyéb körülmények miatt az eseményt az eredeti időpontban nem tudjuk megrendezni és halasztásra kerül sor, a későbbi időpontra ismét megnyitjuk a nevezést – írták a szervezők az esemény közösségi oldalán.

A Balaton-átúszást a tervek szerint július 18-án rendezik meg.