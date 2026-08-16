Egyre kilátástalanabb a béke a Közel-Keleten

A Hezbollah szombati tűzszünet-sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légicsapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta a dél-libanoni Ali Taher-hegygerinc térségét.

A légierő hajnalban három alkalommal is csapást mért an-Nabatíja térségére és Nabatíja al-Fauka településre.

A térségben a terrorszervezet korábbi dróntámadásában három izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magas rangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban tizenegy ember vesztette életét, köztük civilek is.