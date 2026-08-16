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Törmelékek között egy autó az egyik izraeli légicsapásban megrongálódott épületnél a dél-libanoni kikötõvárosban, Szúrban (Türosz) 2026. április 4-én. Izrael és az Egyesült Államok február 28-án közös légicsapást indított a teheráni vezetés ellen. Izrael az iráni vezetés elleni akciót követõ Hezbollah-rakétatámadásokra válaszul mér légicsapásokat a libanoni síita szervezet támaszpontjaira és Bejrút déli negyedeire.
Nyitókép: MTI/AP/Mohammed Zaatari

Egyre kilátástalanabb a béke a Közel-Keleten

Infostart / MTI

Az izraeli hadsereg éjszaka több hullámban kiterjedt csapásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a libanoni síita Hezbollah terrorszervezet szombat hajnali támadására - közölte a katonai szóvivő vasárnap reggel.

A Hezbollah szombati tűzszünet-sértését követően az izraeli hadsereg éjjel légicsapásokkal és tüzérségi tűzzel támadta a dél-libanoni Ali Taher-hegygerinc térségét.

A légierő hajnalban három alkalommal is csapást mért an-Nabatíja térségére és Nabatíja al-Fauka településre.

A térségben a terrorszervezet korábbi dróntámadásában három izraeli katona sebesült meg. Az izraeli hadsereg ezt követően megölte a Hezbollah egyik magas rangú parancsnokát. A szombati izraeli válaszcsapásokban tizenegy ember vesztette életét, köztük civilek is.

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