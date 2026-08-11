Megugrott a kolumbiai földrengés áldozatainak száma – ömlenek a drámai videók

A Richter-skálán 7,4-es erősségű földrengés rázta meg hétfőn Kolumbia nyugati részét. A rengés nyomán több épület dőlt össze és a kormány katasztrófahelyzetet hirdetett ki.

Videofelvételek tanúsága szerint az utcára menekült emberek nem tudták, hová szaladjanak a leomló épületek elől.

BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9 — StrandenOSINT (@StrandenOSINT) August 10, 2026

Recuento de videos del momento del terremoto de 7.4Mw en #Chocó, #Colombia. El evento ha provocado daños en Manizales, Pereira, Armenia, Cali y varios poblados cercanos que hasta el momento siguen incomunicados. pic.twitter.com/ndhjfRW2Cc — IIGEA A.C. (@IIGEAac) August 10, 2026

?? TERREMOTO EN COLOMBIA ??



Daños enormes en Pereira y varias ciudades del país tras potente terremoto de magnitud 7,4.



?? | COBERTURA ININTERRUMPIDA.

?? | AHORA en @AlertaNews24. pic.twitter.com/PydNenQcVu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Hajnali adatok szerint 132-en haltak meg, és több mint 570-en megsebesültek. Az epicentrum a fővárostól, Bogotától 240 kilométerre fekvő és szegény vidéknek számító San José del Palmar környékén volt, de a rengés a fővárosban is ijedelmet okozott. Legkevesebb 86 épület omlott össze és hét reptér felfüggesztette a működését.

A CNN Cali városában dolgozó tudósítója elmondta: épp a fiát vitte iskolába, amikor az autó furcsán kezdett mozogni, az imbolygó útmenti póznákat látva tudatosult benne, hogy földrengést él át. Még órákkal a rengés után is folyt a lakosok evakuálása, miközben nem lehetett mobilon telefonálni és az adatforgalom is leállt. A benzinkutak ezért csak készpénzt fogadtak el – mesélte.

OMG, this is terrifying. Footage showing the shaking from the M7.2 earthquake that hit Colombia earlier.



? Watch until the end.



? Pereirapic.twitter.com/vS2slBg53X — Volcaholic ? (@volcaholic1) August 10, 2026

? ¡MOMENTO EXACTO DEL COLAPSO!



Devastador terremoto de 7.4 sacude a Colombia y derriba edificaciones ??



Un impactante video aficionado capturó el instante preciso en el que un edificio del centro de Pereira se desplomó por completo, generando pánico masivo y cubriendo las… pic.twitter.com/FYDDu7VBN0 — Cristian Crespo F. ?? (@cristiancrespoj) August 10, 2026

Közben a város egyetemi kórháza részben összeomlott, az újszülött-osztállyal együtt, és több beteg a romok között rekedt. A városban megkezdődött a mentesítés, az emberek a romok közt kutattak a túlélők útán és a sorban álló önkéntesek egymásnak adogatták át a hatalmas betontörmelék darabokat.

A legsúlyosabb csapást átélt Chocó régió mellett többen meghaltak a kávétermelő vidékként ismert Risaralda és Valle del Cauca régiókban is.

WATCH: Video appears to show multiple buildings collapsed in Cali, Colombia, following the powerful 7.4M earthquake (terremoto) pic.twitter.com/D8v5gNeMwJ — Scope Report (@ScopeReport_) August 10, 2026

Az események nyomán a kormány katasztrófahelyzetet hirdetett ki és kivezényelte a katonaságot az érintett körzetekbe. Abelardo de la Espriella, mindössze négy napja hivatalban lévő elnök pedig lemondta az összes programját, hogy a földrengés-sújtotta övezetbe menjen. Azt ígérte továbbá, hogy a sérültek soron kívüli ellátást kapnak és a teljes kórházi kapacitás a rendelkezésükre áll.

Kolumbiában ez volt az évszázad legerősebb földrengése, és még mindig több száz embert tartanak nyilván eltűntként.

A mostani rengés mindössze egy hónappal követi a szomszédos Venezuelában történt jóval pusztítóbb földmozgást, amelynek nyomán 6300 ember halt meg.

Több ország is segítséget ajánlott fel. Az Egyesült Államok 15 és félmillió dollár folyósítását jelentette be, Salvador, Mexikó, Chile, Izrael, Ecuador és Franciaország is jelezte, hogy kész segíteni