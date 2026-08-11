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Túlélõk után kutatnak egy lakóépület romjai között Caliban 2026. augusztus 10-én, miután miután 7,4-es erõsségû földrengés rázta meg Kolumbia csendes-óceáni partvidékét. A földmozgás epicentruma az ország nyugati részén fekvõ Chocó tartományban, San José del Palmar település közelében volt. A természeti katasztrófának eddig legkevesebb 77 halálos áldozata van.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Megugrott a kolumbiai földrengés áldozatainak száma – ömlenek a drámai videók

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A hajnali órákban már 132-nél járt a Kolumbiát megrázó földrengés halottainak a száma. A természeti csapás az ország nyugati részén történt. Cali városban a helyi kórház újszülötteket ellátó osztálya is összeomlott.

A Richter-skálán 7,4-es erősségű földrengés rázta meg hétfőn Kolumbia nyugati részét. A rengés nyomán több épület dőlt össze és a kormány katasztrófahelyzetet hirdetett ki.

Videofelvételek tanúsága szerint az utcára menekült emberek nem tudták, hová szaladjanak a leomló épületek elől.

Hajnali adatok szerint 132-en haltak meg, és több mint 570-en megsebesültek. Az epicentrum a fővárostól, Bogotától 240 kilométerre fekvő és szegény vidéknek számító San José del Palmar környékén volt, de a rengés a fővárosban is ijedelmet okozott. Legkevesebb 86 épület omlott össze és hét reptér felfüggesztette a működését.

A CNN Cali városában dolgozó tudósítója elmondta: épp a fiát vitte iskolába, amikor az autó furcsán kezdett mozogni, az imbolygó útmenti póznákat látva tudatosult benne, hogy földrengést él át. Még órákkal a rengés után is folyt a lakosok evakuálása, miközben nem lehetett mobilon telefonálni és az adatforgalom is leállt. A benzinkutak ezért csak készpénzt fogadtak el – mesélte.

Közben a város egyetemi kórháza részben összeomlott, az újszülött-osztállyal együtt, és több beteg a romok között rekedt. A városban megkezdődött a mentesítés, az emberek a romok közt kutattak a túlélők útán és a sorban álló önkéntesek egymásnak adogatták át a hatalmas betontörmelék darabokat.

A legsúlyosabb csapást átélt Chocó régió mellett többen meghaltak a kávétermelő vidékként ismert Risaralda és Valle del Cauca régiókban is.

Az események nyomán a kormány katasztrófahelyzetet hirdetett ki és kivezényelte a katonaságot az érintett körzetekbe. Abelardo de la Espriella, mindössze négy napja hivatalban lévő elnök pedig lemondta az összes programját, hogy a földrengés-sújtotta övezetbe menjen. Azt ígérte továbbá, hogy a sérültek soron kívüli ellátást kapnak és a teljes kórházi kapacitás a rendelkezésükre áll.

Kolumbiában ez volt az évszázad legerősebb földrengése, és még mindig több száz embert tartanak nyilván eltűntként.

A mostani rengés mindössze egy hónappal követi a szomszédos Venezuelában történt jóval pusztítóbb földmozgást, amelynek nyomán 6300 ember halt meg.

Több ország is segítséget ajánlott fel. Az Egyesült Államok 15 és félmillió dollár folyósítását jelentette be, Salvador, Mexikó, Chile, Izrael, Ecuador és Franciaország is jelezte, hogy kész segíteni

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Kezdőlap    Tudósítóink    Megugrott a kolumbiai földrengés áldozatainak száma – ömlenek a drámai videók

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