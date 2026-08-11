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Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

Szörnyű hiba lenne – Donald Trump is megszólalt a FIFA-vezér botránya ügyében

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök kiállt a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséget (FIFA) vezető Gianni Infantino mellett, akit kedden közös nyílt levélben bírált az európai (UEFA), az ázsiai (AFC), valamint az észak- és közép-amerikai (CONCACAF) szövetség.

Az Egyesült Államok első embere közösségi oldalán vette védelmébe a FIFA elnökét, közölve, hogy „szörnyű hiba” lenne leváltani őt posztjáról.

„Ő fantasztikus ember, aki minden idők legsikeresebb világbajnokságát szervezte meg” – utalt a nyári, amerikai-kanadai-mexikói rendezésű vb-re. Hozzátette: „nélküle nem lesznek ilyen sikeres és jövedelmező vb-k.”

Infantino két hete jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női válogatott és klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna. A befektető cégben kulcsszerepet játszott volna Joshua Kushner, akinek Jared nevű bátyja Trump lányát vette feleségül. Szakemberek egybehangzó véleménye az volt, hogy ez a lépés fokozhatná a nyomást a világbajnokság mezőnyének további bővítése vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába. Az idei férfi vb-n a korábbi 32 helyett már 48 válogatott vett részt, jelenleg pedig a FIFA azon dolgozik, hogy a létszám 64-re emelkedhessen.

Az ötletet határozottan ellenezte az UEFA, az AFC, a CONCACAF, valamint a dél-amerikai (CONMEBOL) szövetség, ráadásul a FIFA-n belül is több meghatározó vezető elhatárolódott tőle. A FIFA-elnök három nappal később visszavonta a tervet, ám több szövetség jelezte, hogy jövőre nem támogatja Infantino mandátumának meghosszabbítását. Az afrikai országok jelentős része, valamint hat ázsiai ország azonban Infantino mellett foglalt állást. A CONMEBOL előzőleg szintén aggodalmának adott hangot a FIFA "ismétlődő egyoldalú lépései" miatt, ugyanakkor üdvözölte a vitatott terv visszavonását.

A FIFA szerdai, marokkói válságtanácskozása után bocsánatot kért tagszövetségeitől a világbajnoksághoz kapcsolódó kereskedelmi jogok értékesítéséval kapcsolatos hibák miatt, ugyanakkor a FIFA-elnökség megerősítette posztján Infantinót.

Az UEFA, az AFC és a CONCACAF hétfőn közös nyílt levelet intézett a 211 tagországhoz, melyben közölte, a futball ereje mindig is az egységben rejlett, ezért meg kell tartani ezt az egységet, és egy olyan vezetés mellett kiállni, amely nem uralni, hanem szolgálni akarja a labdarúgást.

Infantino korábban többször is jóbarátjaként hivatkozott az amerikai elnökre, és jelen volt, amikor tavaly másodszor is beiktatták Trumpot az elnöki tisztségbe. Ő nyújtotta át az amerikai vezetőnek a frissen megalapított FIFA Békedíjat, utóbbi pedig cserében – a New York Post napilap szerint – amellett korteskedett volna, hogy a svájci-olasz sportdiplomatából ENSZ-főtitkár legyen.

Kapcsolatuk komoly visszhangot kapott a Folarin Balogun-ügyben is, amikor a vb-n az amerikai válogatott csatárának egymérkőzéses eltiltását a FIFA fegyelmi bizottsága felfüggesztette, így játszhatott a Belgium elleni nyolcaddöntőben. A döntést Trumpnak az Infantinóhoz intézett telefonhívása előzte meg. A FIFA azóta sem adott magyarázatot a lépésre.

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Kezdőlap    Sport    Szörnyű hiba lenne – Donald Trump is megszólalt a FIFA-vezér botránya ügyében

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