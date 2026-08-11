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Egy kifejlett barnamedve egy északi típusú erdő szélén.
Nyitókép: Unsplash

Újabb medvetámadások történtek Szlovákiában, az egyik miatt kilőttek egy veszélyes medvecsaládot

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Újabb medvetámadások történtek a hétvégén Szlovákiában. A Turóc térségében két ember is medvével találkozott, egyikük súlyosan megsérült. Közben Besztercebányán, a város egyik lakott részén is barnamedve jelenlétét észlelték.

A legsúlyosabb eset szombaton kora este történt a Turócszentmárton közelében található Valcsai-völgyben. Egy 55 éves férfit támadott meg egy medve, miközben kerékpárral közlekedett a völgy bejáratánál. Az állat a földre rántotta a férfit, és több harapott, illetve tépett sebet ejtett rajta. A sérült a támadás után önerőből eljutott a közeli faházakhoz, ahonnan segítséget kértek. A helyszínre két mentőegység érkezett, majd a férfit a turócszentmártoni egyetemi kórházba szállították. Műtéten is átesett, jelenleg az ortopédiai klinikán kezelik, állapota stabil.

A támadás helyszínét a rendőrség és a Fatra barnamedve-elhárító beavatkozó csoport is átvizsgálta, a támadó állatot azonban már nem találták meg. A szakemberek vasárnap reggel folytatták a környék megfigyelését, és nem találtak sem természetellenes csalogató anyagot, sem etetőhelyet. A medvét egyelőre nem sikerült azonosítani.

A szakemberek és a helyi önkormányzat munkatársai ezért fokozott óvatosságra intik a Valcsai-völgy lakóit, a hétvégi házak tulajdonosait és a turistákat, különösen az erdős területeken.

Nem ez volt azonban az egyetlen medvével kapcsolatos incidens a térségben. Vasárnap egy másik férfit is medvetámadás érhetett Turány közelében. A 42 éves sérültet a Turány felé vezető D1-es autópálya lehajtójánál találták meg. Többszörös mellkasi és fejsérüléseket szenvedett, ezért őt is a turócszentmártoni kórházba szállították.

A Fatra barnamedve-elhárító beavatkozó csoportja a sučanyi önkéntes tűzoltókkal együtt azonnal keresni kezdte a támadó állatot. Két, hőkamerával felszerelt drónt is bevetettek, amelyek segítségével rövid időn belül megtalálták a veszélyes nőstény medvét és két bocsát.

Mivel az állatok egy közlekedési infrastruktúra közvetlen közelében tartózkodtak, és így az emberek életét és egészségét közvetlen veszély fenyegette, a beavatkozó csoport a nőstény medvét és mindkét bocsot lelőtte.

A későbbi vizsgálat szerint a mintegy 136 kilogrammos nőstény medve körülbelül 18 éves lehetett, fogazata pedig rendkívüli mértékben elkopott. A szakemberek szerint ez arra utalhat, hogy az állatnak már nehezére esett a természetes táplálék megszerzése. A két bocs 23, illetve 25 kilogrammot nyomott.

Közben Besztercebányán is medvét észleltek: szombatról vasárnapra virradó éjszaka a Severná utca környékén jelent meg egy barnamedve. A városvezetés fokozott óvatosságra kérte a lakosságot, a területet pedig a természetvédelmi hatóság medveelhárító csoportja a városi rendőrséggel együtt figyeli.

A hatóságok mindhárom eset kapcsán figyelmeztetnek:

aki erdős területen mozog, legyen különösen körültekintő, és számoljon azzal, hogy medvével is találkozhat.

A szakemberek szerint a hétvégi események ismét rámutattak arra, hogy a medvék nemcsak a távoli erdőségekben, hanem lakott területek és forgalmas közlekedési útvonalak közelében is megjelenhetnek.

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Kezdőlap    Tudósítóink    Újabb medvetámadások történtek Szlovákiában, az egyik miatt kilőttek egy veszélyes medvecsaládot

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