Ideje helyrepofozni Budapest közbiztonságát: rendészeti munkacsoport alakult

„A közbiztonsági akció eddigi tapasztalatairól és a fővárosi közbiztonsági helyzetről Kiss Ambrus főigazgató társaságában egyeztettünk Pósfai Gábor belügyminiszterrel, Baricska Norberttel, Budapest rendőrfőkapitányával és Bódis Krisztával, a nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztossal” – írja Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-bejegyzése nyomán a hvg.hu.

A főpolgármester felidézte, hogy a Belügyminisztérium 2026. július 16-án azonnali hatállyal 30 napos fokozott közbiztonsági akciót indított Budapesten. Ennek során az elmúlt három héten 154 elfogás és 118 előállítás történt. A rendészeti intézkedések keretében 80 szabálysértési feljelentés, 72 büntetőfeljelentés készült és 154 helyszíni bírságot szabtak ki. Eddig 97 helyszínen 1600 rendőr 11 ezer szolgálati órát töltött el a programban. Karácsony Gergely megjegyezte,

a problémát nem lehet kizárólag rendészeti eszközökkel megoldani, a szociális és egészségügyi kihívások az érintett területek és szakemberek bevonását teszik szükségessé.

Mint írta, szociális munkatársak arról számoltak be, hogy van olyan úgynevezett szolgáltatási helyszín, ahol a kliensek közel 90 százaléka a gyermekvédelmi ellátórendszerből kerül ki.

Budapest főváros már létrehozta közterületi munkacsoportját, ahol a rendőrség mellett az érintett kerületek, a közterületi, szociális és egészségügyi szakmai szervezetek egyeztetnek a problémák kezeléséről. Az önkormányzat négy dologban egyezett meg a kormány képviselőivel: