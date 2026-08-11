Nagy átalakítás jön a Szent Gellért rakparton: autósok, bringások készülhetnek

A beruházás fő célja, hogy megszüntesse a jelenlegi állapot, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdán osztoznak. Ennek során a Rudas Gyógyfürdőnél lévő, mintegy 260 méteres szakaszon a kerékpáros-forgalmat átvezetik a járdáról az útpályára a parkolósáv helyére – tartalmazza a társaság közleménye.

A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek – tették hozzá.

Azt írták, hogy a mostani fejlesztés egy hosszabb távú program első lépése, amelynek célja a Szent Gellért rakparton zajló kerékpáros- és gyalogosforgalom biztonságosabbá tétele. A rakpart további szakaszainak megújítása összefügg a Budai Fonódó villamoshálózat második ütemének rövidesen megkezdődő kivitelezési munkáival, ezért a folytatás műszaki tartalmáról és megvalósításuk idejéről folynak az egyeztetések.