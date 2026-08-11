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Jürgen Klopp sajtóértekezletet tart a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) frankfurti központjában 2026. július 24-én, miután kinevezték a német labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitányának. Az 59 éves szakember 2024-ben távozott a Liverpooltól, azóta elõször vállalt edzõi munkát. A szerzõdése a 2030-as világbajnokságig szól.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannes Albert

Klopp számára is csak az első mérkőzésig tartanak a mézeshetek Németországban

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Jürgen Klopp német szövetségi kapitányként nem számíthat különleges bánásmódra. A vb-ezüstérmes korábbi válogatott középpályás, Dietmar Hamann szerint a „mézeshetek” mindössze az első mérkőzésig tartanak majd.

Az 59 éves szakember – aki 2024 nyarán érzelmes búcsút vett a Liverpool FC-től és az Anfield Roadtól – kétéves szünet után visszatér a kispadra. A Vörösöknél töltött közel kilenc év után, amely során megnyerte csapatával a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját is, úgy döntött, hogy távolabb lép az edzői munka stresszes mindennapjaitól, és a Red Bull globális labdarúgásért felelős igazgatójaként vállalt szerepet.

Klopp nevét számos jelentős európai és világszintű edzői poszttal – a Real Madridtól kezdve a szaúdi bajnokságig – összefüggésbe hozták, ő azonban mindvégig kitartott amellett, hogy elégedett aktuális munkájával.

A német válogatott szövetségi kapitányi posztjának lehetősége azonban túl csábítónak bizonyult ahhoz, hogy visszautasítsa. A Német Labdarúgó-szövetség, a DFB lépésre kényszerült, miután a nyári világbajnokságon a legjobb 32 között kiesett a válogatott Paraguaytól – ez a kudarc pedig az utolsó csepp volt a pohárban Julian Nagelsmann számára.

A helyére lépő Jürgen Klopp négyéves szerződést kötött a DFB-vel, ez egy teljes Európa-bajnoki ciklust, valamint a következő világbajnokság selejtező-sorozatát is magában foglalja. Szinte első nyilatkozatában arra figyelmeztette az újságírókat: békén kell hagyniuk a családját ahhoz, hogy kitöltse a szerződését.

Arra a kérdésre, vajon Klopp a következő világbajnokságon is a csapat élén áll-e majd, Dietmar Hamann így nyilatkozott a GOAL-nak: „A családjáról beszélt. Nem értem, miért hozta szóba a családját, hiszen senkit sem érdekel a családja. Az eredmények alapján fogják megítélni. Én – és szerintem a legtöbben, vagy akár mindenki más is – ugyanúgy fogjuk megítélni, mint bármelyik másik edzőt. Talán kap egy rövid, egyetlen mérkőzésnyi »mézeshetet«! De ennyi az egész, mert végső soron az eredmények számítanak. Ha nem jönnek az eredmények, ha a játék nem jó, akkor vállalnia kell a következményeket. Ez alól ő sem kivétel.”

Hozzátette még: „Meglepett, hogy utána egyetlen újságíró sem kérdezte meg, mire is gondolt valójában. Számomra azonban egyértelmű: ha nem mennek jól a dolgok, őt is ugyanúgy bírálat éri majd, mint bárki mást.”

Jürgen Klopp az eddigi edzői pályafutása során arról vált híressé, hogy kiválóan ért az emberek kezeléséhez, és képes megteremteni a csapategységet. Ezeket az üzeneteket azonban nehezebb lesz átadni, ha évente csak néhány alkalommal dolgozhat együtt a játékosokkal.

Hamann így értékelte Klopp alkalmasságát: „Szerintem könnyebb kapcsolatot kialakítani a játékossal, ha az ember nap mint nap találkozik vele. Éppen ezért kulcsfontosságú lesz figyelni a játékosokat, és esetleg négyszemközt is beszélgetni velük, hogy érezzék és tudják: törődik velük az edző.

Úgy vélem, döntő jelentőségű lesz, hogy a szövetségi kapitány időt szánjon a mérkőzések megtekintésére, és akár elmenjen velük vacsorázni a meccsek után – legyen szó Milánóról, Newcastle-ről, Frankfurtról, Dortmundról vagy bármely más városról.

Nagyon nehéz kapcsolatot építeni az edzőtábori időszak alatt. Hiszen a válogatott mérkőzések időpontjai is megváltoztak; ha jól tudom, most egy két és fél vagy háromhetes szünet lesz szeptember közepén.

De ott van harminc játékos. Szóval ez szinte lehetetlen feladat. Rengeteg a teendő: ott vannak a sajtókötelezettségek, a gyógytornász vagy az orvos foglalkozik egy-két játékossal… Egyszerűen nincs idő arra, hogy mindegyikükkel hosszabban elbeszélgessen az ember.

Éppen ezért tartom fontosnak, hogy időt szakítson erre, amikor augusztus végén elkezdődik a szezon. Nem könnyű feladat, sosem az. De a játékosokkal való kapcsolat – ami nyilvánvalóan egyszerűbb, ha napi szinten találkozik velük az ember – szerintem kulcsfontosságú a siker szempontjából.”

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Kezdőlap    Sport    Klopp számára is csak az első mérkőzésig tartanak a mézeshetek Németországban

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