Kedden szavaznak róla, de csak jövő héten lesz új államfő

Benyújtotta a hétfő 10 órai határidőig a Tisza országgyűlési képviselőcsoportja a parlamentnek a Baka András államfőjelöltségét támogató ajánlóívet. Minden Tisza-képviselő, beleértve Magyar Péter kormányfőt is, aláírta, az egyetlen kivétel a házelnök Forsthoffer Ágnes, aki most ideiglenesen a köztársasági elnöki funkciókat gyakorolja, így nem élhet képviselői jogaival.

Kedden az Országgyűlés meg is választja az új köztársasági elnököt, aki esküt tesz és beszédet is mond

– jelezte a házbizottság múlt heti ülése után Hallerné Nagy Anikó (Tisza), a házelnök feladatait ellátó országgyűlési alelnök.

A 42 tagú Fidesz-frakció egyedül, illetve közösen a 8 tagú KDNP-frakcióval is jelölhetett volna, de mindkét képviselőcsoport közölte, hogy nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartja Sulyok Tamás korábbi államfő eltávolítását.

Az Országgyűlés augusztus 11-én titkos szavazással választja meg Sulyok Tamás utódját. A jelöléshez 40 képviselő írásbeli ajánlása szükséges – a Tisza 140 aláírással adta le Baka András ajánlását.

A köztársaságielnök-jelölttel szemben az Alaptörvény csupán két kötelező feltételt támaszt: a magyar állampolgárságot, és a harmincötödik életév betöltését.

A szavazás első fordulójában a képviselők kétharmadának támogatása kell az államfő megválasztásához. A Tisza egységes Baka András támogatásában, és a szükséges 133 voksnál jóval több, 140 voksa van

– a 141. képviselőjük, Forsthoffer Ágnes házelnök ideiglenesen nem gyakorolhatja képviselői jogait, mert ő látja el az államfői funkciókat az új elnök megválasztásáig.

De így is borítékolható, hogy Baka Andrást már az első körben megválasztják. Ha véletlenül nyolc tiszás képviselő „kiszavazna”, akkor a második körben a megválasztott köztársasági elnök az lesz, aki – tekintet nélkül a szavazásban részt vevők számára – a legtöbb érvényes szavazatot kapja, vagyis a 199 tagú parlamentben elég 100 tiszás szavazat is a 140-ből.

Az új köztársasági elnök nem azonnal lép hivatalba: erre csak a választási eredmény kihirdetését követő nyolcadik napon kerül sor. Az Alaptörvényben foglaltak szerint ezt megelőzően az Országgyűlés előtt esküt tesz. Vagyis ha augusztus 11-én megválasztják az államfőt, és még aznap kihirdetik a választás eredményét a Magyar Közlönyben,

az új elnök legkorábban augusztus 19-én kezdheti meg tevékenységét.

Az Alaptörvény 17. módosítása azt is kimondja, hogy az új államfőt az új Alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb 5 évig tartó időtartamra választják meg.