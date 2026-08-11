Több tízezer hektár pusztult már el az andalúziai erdőtűzben

Már több mint 20 ezer hektárt pusztított az andalúziai Niebla közelében tomboló erdőtűz - közölték a hatóságok kedden.

A lángokat továbbra sem sikerült ellenőrzés alá vonniuk a tűzoltóknak, akik már öt napja dolgoznak a tűz megfékezésén.

A lakott területek védelme érdekében a katonai vészhelyzeti egységet (UME) is mozgósították. Az oltási munkálatokban 600 szakember vesz részt, 169 földi és 23 légi járművel.

A hétvégi kitelepítések után elővigyázatoságból újabb falvakat evakuáltak a környéken, így már mintegy hétszáz embernek kellett elhagynia otthonát, és a kijelölt ideiglenes befogadóközpontokban, vagy rokonoknál, ismerősöknél megszállni.

„Hosszútávfutás, amely során egyre nehezebb akadályokkal kell megküzdeni” – jellemezte a helyzetet Antonio Sanz, a tartomány vészhelyzet-kezelési tanácsosa.

Mint mondta, a legnagyobb nehézséget a különböző tűzfrontok összeolvadása jelenti. Az időjárás sem segíti a munkát, a szélirány folyamatos változása miatt kiszámíthatatlan a tűz alakulása.

A dél-európai országban jelenleg több erdőtűzzel is küzdenek; Aragón tartományban, a Las Penas de Riglosnál keletkezett tűz már 2500 hektárnyi területet égetett fel, és négy település evakuálását tette szükségessé.

Kedvezően alakul viszont a helyzet a valenciai Tírig térségében, ahol az oltási munkák eredményeként már enyhítettek a készültségi fokozaton. Catí település lakói, akiket vasárnap evakuáltak, visszatérhettek otthonaikba. A tűz több mint 700 hektárt pusztított el.

Spanyolországban az év kezdete óta mintegy 200 ezer hektárnyi területet érintettek az erdőtüzek, hatszor többet mint 2025-ben ugyanebben az időszakban.

Ebben az évben eddig 40 jelentős erdőtüzet regisztráltak, míg tavaly ilyenkor a számuk 15 volt.