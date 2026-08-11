ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.57
usd:
315.93
bux:
149694.41
2026. augusztus 11. kedd Tiborc, Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök egy egészségügyi témában tartott rendezvényen a washingtoni Eisenhower kormányzati irodaépületben 2026. május 18-án, az Irán elleni amerikai-izraeli háború tûzszünete alatt. Trump a Truth Social közösségi oldalán bejelentette, hogy Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére elhalasztja a  szavai szerint  május 19-re tervezett újabb katonai támadást Irán ellen.
Nyitókép: Jim Lo Scalzo

Mint a kémfilmekben: így menekítették ki Donald Trumpot Törökországból

Infostart

Az amerikai elnököt egy iráni fenyegetés miatt ételszállító kocsiban tolták át egy másik repülőre, így nem az Air Force One fedélzetén hagyta el Törökországot a NATO-csúcs után.

A The Washington Post értesülései szerint egy iráni fenyegetés miatt Donald Trump amerikai elnök az Air Force One helyett titokban egy másik repülővel hagyta el Törökországot, miközben a Fehér Ház azt állította, hogy Trump a gép fedélzetén tartózkodik. Minderről az index.hu számolt be.

Még a fedélzeten tartózkodó újságíróknak sem szóltak a gépcseréről, sőt az azt kiváltó fenyegetésről.

Az akciót a július 8-i NATO-csúcs után hajtották végre. Trump Ankarában a kamerák előtt fel is szállt az Air Force One-ra, majd titokban, egy ételszállító kocsiban áttolták egy másik repülőre. Ezáltal az Air Force One egyfajta „csali” lett, a fedélzetén a sajtó képviselőivel és a Fehér Ház néhány alkalmazottjával – mondta a lap forrása. Az újságírók azt hitték, hogy az elnökkel utaznak.

Az amerikai elnök végül egy módosított Boeing 757-re szállt át, amelyet az amerikai kormánytisztviselők szállítására használnak. A két gép a brit Mildenhall légibázison landolt néhány perc különbséggel, ahol már várakozott a katari ajándék Air Force One. Ekkor azonban Trump már a csaliként használt elnöki gép lépcsőjén sétált le. Az viszont nem ismert, hogy az elnököt hogyan csempészték vissza.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Mint a kémfilmekben: így menekítették ki Donald Trumpot Törökországból

fenyegetés

donald trump

nato-csúcs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Horn Gábor az államfőválasztásról: a Tisza él a Fidesz által megteremtett eszközökkel

Horn Gábor az államfőválasztásról: a Tisza él a Fidesz által megteremtett eszközökkel
Kedden köztársasági elnököt választ az Országgyűlés. Az egyetlen jelölt a Tisza Párt által felkért Baka András, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke. Az államfőválasztásról, valamint a köztársasági elnöki tisztség magyarországi szerepéről és társadalmi megítéléséről kérdezte az InfoRádió Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét.
 

„Ez nem testesíti meg a magyar nemzet egységét, ez szégyen” – vélemény a köztársasági elnöknek jelölt Baka Andrásról

Szavazott a parlament a TEK önálóságáról, a költségvetésről és a legfőbb ügyész lemondási idejéről is

Felfüggesztette az Országgyűlés egy tiszás mentelmi jogát, de...

Lakatos Mónika az Arénában: van, ami a sok időjárási rekordnál is érdekesebb ebben a nyárban

Lakatos Mónika az Arénában: van, ami a sok időjárási rekordnál is érdekesebb ebben a nyárban

Több abszolút időjárási rekord is megdőlt júniusban és júliusban Magyarországon, de történt a rekordoknál is érdekesebb, ugyanakkor riasztóbb változás is az időjárásunkban – mondta Lakatos Mónika, a HungaroMet éghajlatkutatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Lakatos Mónika éghajlatkutató eltűnő évszakokról és egyre több hőhullámos napról beszélt

Oldalkerekes gőzös bukkant elő a Monarchia idejéből

VIDEÓ
PAKS: mi a leállítás és az újraindítás kockázata? Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Parlamenti ketrecharc és az új ellenállási stratégia. Bóka János, Inforádió, Aréna
Sziget: kinek kell még az
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.11. kedd, 18:00
Lakatos Júlia
a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A határtól 6000 kilométerre csaphatott le Ukrajna, lezuhant egy ukrán MiG–29-es vadászgép – Háborús híreink percről percre kedden

A határtól 6000 kilométerre csaphatott le Ukrajna, lezuhant egy ukrán MiG–29-es vadászgép – Háborús híreink percről percre kedden

Tűz ütött ki egy olajfinomítóban Oroszország távol-keleti részén, a jelentések az orosz-ukrán határtól mintegy 6000 kilomérerre fekvő Habarovszki határterületről, Komszomolszk-na-Amure városából érkeztek. Azt egyelőre nem erőstették meg, hogy valóban ukrán csapás miatt kapott lángra a finomító. Az éjszaka folyamán ugyanakkor ukrán drónok vették célba az orosz online kiskereskedő, a Wildberries Voronyezs megyei logisztikai központját, amely lángokba borult - írja a Kyiv Independent. Hétfőn este az ukrán légierő közölte, lezuhant egy ukrán MiG-29-es vadászgép Odessza régióban, miközben megpróbált kilőni egy célpontot a levegőben. A pilóta sikeresen katapultált, kórházban ápolják. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Környezeti katasztrófa fenyeget a tengeren: tovább szivárog az olaj a magára hagyott tankerből

Környezeti katasztrófa fenyeget a tengeren: tovább szivárog az olaj a magára hagyott tankerből

Csaknem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett az Omán partjainál zátonyra futott Caroline Bezengi nevű tartályhajóból szivárgó nyersolajból.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump hid in catering truck in secret plane swap over Iran threat, reports say

Trump hid in catering truck in secret plane swap over Iran threat, reports say

The US president was reportedly part of a ruse where reporters were falsely told he was with them on Air Force One leaving a Nato summit in Turkey.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 11. 12:31
Észak-koreai ballisztikus rakétákkal lőnek az oroszok Zelenszkij szerint
2026. augusztus 11. 12:20
Egy engedetlen gyerek miatt kellett törölni egy repülőjáratot
×
×