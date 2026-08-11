Mint a kémfilmekben: így menekítették ki Donald Trumpot Törökországból

A The Washington Post értesülései szerint egy iráni fenyegetés miatt Donald Trump amerikai elnök az Air Force One helyett titokban egy másik repülővel hagyta el Törökországot, miközben a Fehér Ház azt állította, hogy Trump a gép fedélzetén tartózkodik. Minderről az index.hu számolt be.

Még a fedélzeten tartózkodó újságíróknak sem szóltak a gépcseréről, sőt az azt kiváltó fenyegetésről.

Az akciót a július 8-i NATO-csúcs után hajtották végre. Trump Ankarában a kamerák előtt fel is szállt az Air Force One-ra, majd titokban, egy ételszállító kocsiban áttolták egy másik repülőre. Ezáltal az Air Force One egyfajta „csali” lett, a fedélzetén a sajtó képviselőivel és a Fehér Ház néhány alkalmazottjával – mondta a lap forrása. Az újságírók azt hitték, hogy az elnökkel utaznak.

Az amerikai elnök végül egy módosított Boeing 757-re szállt át, amelyet az amerikai kormánytisztviselők szállítására használnak. A két gép a brit Mildenhall légibázison landolt néhány perc különbséggel, ahol már várakozott a katari ajándék Air Force One. Ekkor azonban Trump már a csaliként használt elnöki gép lépcsőjén sétált le. Az viszont nem ismert, hogy az elnököt hogyan csempészték vissza.