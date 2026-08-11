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Németh Nándor a célban férfi 100 méteres gyorsúszás középfutamában a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 14-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Úszó-Eb: egyetlen magyar sem esett ki kedd délelőtt

Infostart / MTI

A délelőtti előfutamokból minden magyar versenyző továbbjutott a kedd esti középdöntőkbe a párizsi vizes Európa-bajnokság medencés úszóversenyén.

A magyarok közül elsőként 100 méter gyorson a kétszeres olimpiai bajnok (200 és 100 méter pillangó) Milák Kristóf, valamint a két évvel ezelőtti párizsi nyári játékokon a dobogóról egyetlen századdal lemaradt Németh Nándor volt érdekelt.

A két magyar úszó egyaránt a nyolcadik előfutamban, ráadásul egymás mellé kapott besorolást, és az idejük is hasonlóan közel volt egymáshoz. Milák elsőként a mezőnyből került 48 másodperc alá (47,92), honfitársa 48,11-gyel csapott célba.

Az őket követő két futamból még négyen úsztak 48 másodpercen belül, David Popovici, a románok sztárja 47,13-mal indított. Ő két éve Párizsban 47.49-cel lett harmadik, egy századdal az ausztrál Kyle Chalmers mögött és eggyel Németh előtt. Milák a negyedik, Németh a nyolcadik idővel készülhet a középdöntőre.

„Ez a szám csak egyre erősebb lesz, nem igazán esett jól, de fogjuk fel első úszásként. Nincs mese, a középdöntőben be kell jönni az első két hely valamelyikén és akkor nem lehet gond. Szerencsére Kristóffal a kicsit gyengébb futamban leszünk majd” – nyilatkozott a vegyes zónában Németh, aki tavaly a szingapúri világbajnokságon úgy esett ki a középdöntőben, hogy a futamában második lett. Az Európa-bajnokságon azonban ez nem fordulhat elő, hiszen futamonként az első kettő biztosan finalista lesz.

Nem sokkal később bemutatkozott az Eb-n az ugyancsak olimpiai bajnok Kós Hubert, ráadásul fő számában, 200 méter háton ugrott medencébe, a tavalyi junior Európa-bajnokságon aranyérmes, első felnőtt világversenyén szereplő Rácz Zsomborral egyetemben.

Kós sokáig magabiztosan vezetett, de a végére kiengedett és 1:55,37 perces idővel összesítésben a harmadik lett. A futamában junior világcsúcsra „húzta be” a hazai közönség nagy örömére az elsőként célba érő 18 éves Nathan Muratoryt. Rácz Zsombor 1:58,21-gyel még elcsípte az éppen továbbjutó, 18. helyet.

„Nem terveztem ilyen gyorsan úszni reggel, de a két francia nagyon bekezdett, ezért menni kellett és így biztosabb is volt a helyzetem. Persze egyáltalán nem úsztam ki magam” – mondta Kós, aki kiemelte, örül a fiatal francia sikerének, mert tudja, milyen érzés hazai közönség előtt úszni. Rácz Zsombor arról beszélt, nagyon boldog, hogy sikerült beverekednie magát a középdöntőbe, ahol szeretne karrierje során először 1:57 perc alá kerülni.

800-on

Sárkány Zalán országos csúccsal a második helyen jutott döntőbe 800 méteres gyorsúszásban a párizsi Európa-bajnokság keddi versenynapján.

A szám rövidpályás világ- és Európa-bajnoka 7:42,34 perces eredménnyel zárt, ezzel Rasovszky Kristóf 2024-es 7:44,42-es idejét adta át a múltnak. A két évvel ezelőtt Párizsban nyílt vízen olimpiai bajnok Rasovszky ugyancsak bejutott a szerdai fináléba, ő 7:49,48-cal a nyolcadik helyen lépett tovább.

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Kezdőlap    Sport    Úszó-Eb: egyetlen magyar sem esett ki kedd délelőtt

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