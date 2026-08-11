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Nyitókép: Facebook/MKIF

Kamion vonszolta magával az alá szorult járművet – videó

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Elalvás, rosszullét, telefonozás, dekoncentráció – ezek közül bármelyik okozhatta a rémisztő balesetet.

Az MKIF egy újabb baleset tanulságaira hívja fel a figyelmet. Az ütközést még július végén rögzítette az egyik forgalomfigyelő kamerájuk az M30-as autópályán, Miskolc térségében. Egy enyhén balra ívelő kanyarban egy autó a belső sávból a külsőbe sodródott és az ott szabályosan közlekedő kamionnak ütközött. Ám a baj itt nem ért véget, mert az autó összeakadt a kamionnal, utóbbi sofőre a jármű méretéből adódóan nem észlelte azonnal a balesetet, emiatt haladhatott tovább úgy, hogy közben maga után vonszolta a járművet.

Az eset során egy ember súlyos, egy pedig könnyű sérüléseket szenvedett.

„Nem tudjuk elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy a vezetéshez szükséges információk 90 százalékát a szemünkkel szerezzük be! Egy pillanatnyi figyelemelterelés is súlyos balesethez vezethet!” – figyelmeztet az MKIF.

Egészen hajmeresztő adatokat is megosztottak a videó mellett:

  • 10 sofőrből átlagban 8 a vezetés mellett valami mást is csinál menet közben (cigarettázás, evés, ivás, pakolás, de akár a táj is elvonhatja a vezető figyelmét).
  • A vezetés közbeni figyelmetlenség nagy részét a telefonozás okozza!
  • - Egy rövid üzenet elolvasása alatt akár 500 métert is megtehet a jármű – ez olyan, mintha fél kilométert letakart szemmel vezetnénk!

És végül a kamerafelvétel:

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