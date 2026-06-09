Elemző: a küföldi nyaralást tervezők is örülhetnek a forint erősödésének

A múlt héten négyéves csúcsa közelében járt a forint az euróval szemben. A magyar fizetőeszköz az április 12-ei országgyűlési választás óta berendezkedett a 360 körüli vagy 360 alatti szinten, hétfő délelőtt 357 forintot ért egy euró. A Portfolio elemzője az InfoRádióban azt mondta, a forint erősödése főként az új kormány iránti megelőlegezett bizalommal magyarázható. Hozzátette: az erős magyar valuta most leginkább a külföldi nyaralást tervezőknek kedvező.

Beke Károly megjegyezte: a múlt hét végi, illetve a hétfő reggeli kereskedésben történt egy kis korrekció, vagyis gyengüléssel kezdte ezt a hetet a forint. Ugyanakkor úgy véli, a 356 körüli szint kimondottan erősnek mondható, főleg az elmúlt évek tendenciáival összehasonlítva. Négy évvel ezelőtt regisztrálták a forint 354,3-as csúcsát, amit a múlt héten ostromolt a magyar valuta. Végül nem sikerült alábuknia az árfolyamnak, de az elemző szerint

a következő időszakban leginkább azt lesz érdemes figyelni, hogy ezt a négyéves csúcsot meg tudja-e dönteni a magyar deviza.

A Portfolio elemzője úgy fogalmazott, „nehéz nem észrevenni a kormányváltás és a választás eredményének hatását”. A befektetők többsége hitelesebb, piacbarátabb gazdaságpolitikára számít a Tisza Párttól és az új magyar kormánytól, továbbá

kifejezetten pozitív üzenet az, hogy a kabinet hosszú távú célként a zászlajára tűzte az euró bevezetését.

Beke Károly szerint ez „fegyelmezett költségvetési politikát feltételez a következő évekre, csökkenő adósságrátával”. A befektetők szempontjából több kedvező hír látott napvilágot az elmúlt hetekben, ami az elmúlt időszakban „fűtötte” a forintot. Az sem mellékes, hogy továbbra is magas a magyar kamatszint, így a „carry trade befektetők számára is ideális terep a forint”.

A Monetáris Tanács június végén ismerteti aktuális prognózisát. Az elemzők többsége arra számít, hogy két hét múlva kamatot csökkentenek majd. Beke Károly emlékeztetett, hogy legutóbb februárban volt lehetőség 25 bázispontos kamatcsökkentésre, azóta érdemben nem tudtak hozzányúlni a kamathoz. A Monetáris Tanács az utóbbi három ülésén rendre az óvatos és türelmes hozzáállást hangsúlyozta. Ha azonban a forint ereje kitart, illetve ha a magyar állampapírpiaci hozamok is a jelenlegi alacsony szinten maradnak a következő két hétben, akkor a jegybank meglépheti az újabb kamatcsökkentést. Az elemző szerint

a hónap végén lehet esély arra, hogy a jelenlegi 6,25 százalékos alapkamat 6 százalékra csökkenhet.

Az év további részében nagyon jelentős forintgyengülést nem tart valószínűnek. Azt gondolja, a 350 és a 370 forint közötti sávban ingadozhat az euró jegyzése a következő hónapokban is. A szakértők várakozásai szerint az ősszel publikálhat egy euróbevezetési tervet a magyar kormány. Ha ez a menetrend valósul meg, akkor ismét erősödő hullámot láthatunk a forint esetében.

A magyar valuta erősödésével elsősorban a külföldi nyaralást tervezők járnak jól, de az inflációra is pozitív hatással van a jelenlegi tendencia.

Beke Károly elmondása szerint az importtermékeken keresztül a forint erősödése csökkenti a magyar inflációt. Az exportra termelő vállalatok már kevésbé örülnek, hiszen komoly veszteséget szenvednek az árfolyamon. Ezeknek a cégeknek jelentős exportkitettségük van, miközben a kiadásaik forintban jelentkeznek akár a munkabér, akár a szolgáltatás oldalán, így számukra kedvezőtlen a jelenlegi folyamat.

A cikk Szabó Gergő interjúja alapján készült.