Bővül a tankönyvkínálat, több mint 200 új kiadvány van eljárás alatt

Lannert Judit azt írta: az Oktatási Hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre.

Az iskolák fenntartói és igazgatói augusztus 24. és szeptember 15. között, pótrendelés keretében rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvvé nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul – tette hozzá.

Jelezte: az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvvé nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal.

A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék – hangsúlyozta a miniszter.