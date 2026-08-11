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Nyitókép: Pixabay

Keddre még nem kell a pulóver – időjárás

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Kedden hidegfront érkezik, ám a hőmérséklet csak szerdára esik vissza, kedden még hőség várható. A front csak kevés helyen okozhat záport.

Kedden még forróság várható, a maximum hőmérséklet nagy területen haladhatja meg a 35 fokot árnyékban, az Alföldön akár a 39-et. Szerdán szűnik meg majd mindenütt a hőség.

De ne szaladjunk ennyire előre! Egy, a Kárpát-medencétől északra haladó hidegfront széle érint bennünket, emiatt várható csapadék és hőmérsékleti visszaesés majd.

Kedd reggel még csak kevés felhő lehet, 16-22 fok közötti értékekről indul felfelé a hőmérő higanyszála. Napközben sok napsütés lesz, kevés felhő, csapadék csak néhány helyen lehet, zápor, esetleg zivatar (nyugat, délnyugat, északkelet). A front napközben megérkezik, mögötte megélénkül az északiasra forduló szél, élénk, helyenként erős lökések jönnek. Előtte a csúcsok még így is 35 fok fölött lesz tehát a csúcs.

Szerdára visszaesik a hőmérséklet, 30 körül valószínű a csúcs, ezt követően a hét vége felé, a jövő hét elején átmenetileg ismét melegedhet a levegő. Mögötte ismét visszaeshet a hőmérséklet.

Sok esőt azért ne várjunk!

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