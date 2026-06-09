Változhat-e a magyar választási rendszer, komoly vita a parlamentben

Toroczkai László (Mi Hazánk) a választási eredményeket és a parlamenti frakciók létszámait összehasonlítva azt mondta: ez a választási rendszer régóta rendkívül aránytalan és igazságtalan, és ennek a fő oka a győzteskompenzáció.

Mindez azt eredményezi, hogy lehet 53 százalékkal alkotmányozni, holott az ellenzéki politikus szerint azt alkotmányozó nemzetgyűlés összehívásával kellene megtenni.

Magyar Péter miniszterelnök válaszában kijelentette:

lesz igazságosabb választási rendszer.

Közölte: ilyen szavazati aránnyal, amit a Tisza elért, az Egyesült Királyságban 90 százaléka lenne a parlamentben, Franciaországban a nemzetgyűlésben az is lehet, hogy 95 százalékuk lenne, de van pár tagállam, például Németország, ahol arányosabb a rendszer.

Azt is látni, hogy elég sok országban van kormányválság, és a győzteskompenzáció a kormányzati stabilitást szolgálja - emelte ki a kormányfő, hozzátéve, hogy ezzel a többséggel nem szabad visszaélni, ezt nem kell növelni, és nem ildomos a választási körzeteket folyamatosan átírni.

A kormány célja a következő választásokat a korábbinál demokratikusabb, igazságosabb, arányosabb választási rendszerben tartani, ennek kialakításához a parlamenti, a parlamenten kívüli pártok és a magyar emberek véleményét is kikérik - jelezte a miniszterelnök.