ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.28
usd:
307.03
bux:
133866.26
2026. június 9. kedd Félix
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Madrid voting for elections of the community for government. hand voting in a poll Getty Images
Nyitókép: Alfonso Sangiao/Getty Images

Változhat-e a magyar választási rendszer, komoly vita a parlamentben

Infostart

A választási rendszerről is szóltak a képviselők napirend előtt az Országgyűlésben.

Toroczkai László (Mi Hazánk) a választási eredményeket és a parlamenti frakciók létszámait összehasonlítva azt mondta: ez a választási rendszer régóta rendkívül aránytalan és igazságtalan, és ennek a fő oka a győzteskompenzáció.

Mindez azt eredményezi, hogy lehet 53 százalékkal alkotmányozni, holott az ellenzéki politikus szerint azt alkotmányozó nemzetgyűlés összehívásával kellene megtenni.

Magyar Péter miniszterelnök válaszában kijelentette:

lesz igazságosabb választási rendszer.

Közölte: ilyen szavazati aránnyal, amit a Tisza elért, az Egyesült Királyságban 90 százaléka lenne a parlamentben, Franciaországban a nemzetgyűlésben az is lehet, hogy 95 százalékuk lenne, de van pár tagállam, például Németország, ahol arányosabb a rendszer.

Azt is látni, hogy elég sok országban van kormányválság, és a győzteskompenzáció a kormányzati stabilitást szolgálja - emelte ki a kormányfő, hozzátéve, hogy ezzel a többséggel nem szabad visszaélni, ezt nem kell növelni, és nem ildomos a választási körzeteket folyamatosan átírni.

A kormány célja a következő választásokat a korábbinál demokratikusabb, igazságosabb, arányosabb választási rendszerben tartani, ennek kialakításához a parlamenti, a parlamenten kívüli pártok és a magyar emberek véleményét is kikérik - jelezte a miniszterelnök.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Változhat-e a magyar választási rendszer, komoly vita a parlamentben

választási rendszer

nemzetgyűlés

győzteskompenzáció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Totyik Tamás: a pedagógusok teljesítményértékelése felesleges bürokratikus rendszer volt

Totyik Tamás: a pedagógusok teljesítményértékelése felesleges bürokratikus rendszer volt
A Pedagógusok Szakszervezete üdvözli, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszter megszüntetné a jelenlegi formájában a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A szervezet elnöke, Totyik Tamás az InfoRádióban azt mondta, a rendszer jelentős pluszterheket rótt a pedagógusokra, ráadásul szerinte az előző kormány még csak a a forrását sem biztosította a költségvetésben a teljesítményértékeléseknek.
Magyar Péter viszonválasza: Vitnyéden akart a Fidesz-kormány migránstábort építeni

Magyar Péter viszonválasza: Vitnyéden akart a Fidesz-kormány migránstábort építeni

A kormányfő erről napirend előtti felszólalását követően, az ellenzéki felszólalásokra adott viszonválaszában beszélt, amelyben Gulyás Gergely felé fordulva megerősítette: az emberek az Európai Ügyészséghez csatlakozásra adtak felhatalmazást, valószínűleg azért, mert a Polt Péter-féle fideszes ügyészségből elegük volt.
 

Magyar Péter napirend előtt: vége a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak és a gyűlöletplakátoknak

„Tényleges rendeltetése a megfélemlítés” – Előterjesztő a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről

„Gyülöletkeltés helyett kormányozzanak!” – Ellenzék napirend előtt

Változhat-e a magyar választási rendszer, komoly vita a parlamentben

Magyar Péter kicsinyes bosszújáról beszél a Fidesz KEHI-ügyben

Éjszaka mentették fel a fontos hivatal vezetőjét

VIDEÓ
Lesz-e előre hozott főpolgármester-választás Budapesten? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.09. csütörtök, 18:00
Grexa Liliana
ukrán nemzetiségi szószóló
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt a szakértő: ez a lépés hozhatná el az olcsóbb finanszírozást és lakáshiteleket Magyarországon

Megszólalt a szakértő: ez a lépés hozhatná el az olcsóbb finanszírozást és lakáshiteleket Magyarországon

Az euróövezethez való csatlakozás céldátumának kijelölése és a kamatszintek konvergenciája alapjaiban támogatná meg a hazai lakóingatlan-piacot – fejtette ki Uzsoki Máté, a SunDell résztulajdonosa videóinterjúban a Portfolio Property X konferencián. A szakember szerint a tőzsdei transzparencia jelenti a legnagyobb biztonságot a befektetőknek, az ingatlan értékében pedig meghatározó a prémium lokáció – erre a célra a korlátozottan rendelkezésre álló, kiemelt fekvésű területek a legjobbak. Az eseményről készült tudósításunk itt olvasható.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A vébé idején sem nyugszanak a kiberbűnözők: így próbálnak átverni, nehogy bedőlj nekik!

A vébé idején sem nyugszanak a kiberbűnözők: így próbálnak átverni, nehogy bedőlj nekik!

A közelgő labdarúgó-világbajnokságra készülve a kiberbűnözők már most tömegesen indítják az online csalásokat.

BBC
Business Sport Travel Science
Israeli air strikes hit Lebanese city of Tyre after Iranian warning to stop attacks

Israeli air strikes hit Lebanese city of Tyre after Iranian warning to stop attacks

Residents of the city are evacuating and Lebanese media report that at least three people have been killed by strikes today.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 9. 13:18
Robbanás a Debreceni Egyetemen
2026. június 9. 13:12
Totyik Tamás: a pedagógusok teljesítményértékelése felesleges bürokratikus rendszer volt
×
×