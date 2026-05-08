Súlyos baleset maitt káosz az M0-son

Tarrósy István: milliók életét kockáztatja egy döntés, humanitárius katasztrófa fenyeget Afrikában

Milliók életét követelheti Afrikában az évtized végéig a nemzetközi segélyek megkurtítása és a helyi konfliktusok miatti elakadása. A humanitárius katasztrófa elkerüléséhez a következő években a nagyhatalmak beavatkozása mellett regionális összefogásra is szükség van – erről beszélt a Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára, az Afrika Kutatóközpont vezetője az InfoRádióban.