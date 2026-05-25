Flórián téri munkák – haladnak az északi híd bontási munkái és a szerkezeti vizsgálatok.BKK/Nyirő Simon
Nyitókép: BKK

Mondtak egy számot, hogy hol tart a Flórián téri felüljáró felújítása

Folyamatosan halad a Flórián téri felüljárók rekonstrukciója, a projekt műszaki készültsége már meghaladta a 70 százalékot. A Budapesti Közlekedési Központ beruházásában zajló munkálatok jelenlegi üteme szerint az északi felüljárót várhatóan ősszel adják vissza a forgalomnak – közölte a BKK.

A bontási fázis lezárultát követően a kivitelező jelenleg az északi híd szerkezeti javításán és megerősítésén dolgozik. A hídszegélyeknél a szórt szigetelés felhordása és az előregyártott szegélyelemek beépítése zajlik.

A szakemberek befejezték a pályalemez megszakításainak megszüntetését, és megkezdték a hídpálya új rétegrendjének kialakítását, amelyet egy hosszú távú vízszigetelési rendszer felhordása követ. Ezzel párhuzamosan zajlik a vízelvezető hálózat, valamint az acél hídtartozékok felújítása és cseréje – írja az obuda.hu.

A nyári hónapokban új korrózióvédelmi bevonattal látják el a vasbeton elemeket, megújulnak a hídkorlátok, átépítik a hídfők egyes részeit, valamint beépítik az új hídsarukat és dilatációs szerkezeteket. A záró ütemben a hídpálya tervezett geometriájának kialakítása után terítik le a végleges aszfaltburkolatot. A biztonságos közlekedés érdekében a Flórián téri csomópont környezetében folyamatosan javítják és pótolják az ideiglenes forgalmi rendet jelző sárga burkolati jeleket.

A BKK emlékeztetett:

a korábban már megújult déli felüljárónál a vártnál rosszabb műszaki állapotok miatt kiegészítő munkákra volt szükség,

ami módosította az eredeti ütemtervet. Ebből adódóan az északi ág rekonstrukcióját egy különösen alapos és körültekintő állapotfelmérés előzte meg.

A jelenlegi menetrend alapján a főbb hídépítési feladatok nyár végére fejeződhetnek be, az északi felüljáró őszi megnyitása után pedig már csak kisebb befejező munkálatok és a felszíni csomópont helyreállítása marad hátra.

Airbus-pillanat vagy digitális pénznyelő? – Európa 20 milliárd eurós AI-fogadása

Az AI-versenyben ma nemcsak a legjobb algoritmus számít, hanem az is, kinek van elég chipje, árama, adatközpontja és pénze. Európa most 20 milliárd euróval próbálna belépni ebbe a klubba, miközben az Egyesült Államok és Kína már messze előrébb jár. A terv egyszerre tűnik stratégiai szükségszerűségnek és kockázatos iparpolitikai fogadásnak. Mutatjuk a nagy sikereket és a nagy bukásokat is.
