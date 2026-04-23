Electrical equipment.energy meter is a device that measures the amount of electric energy consumed by a residence, a business, or an electrically powered device
Nyitókép: SPmemory/Getty Images

Rezsikedvezmény: lejár a határidő

Infostart

2026. április 30-ig van lehetőségük nyilatkozni azoknak az ügyfeleknek, akik villamosenergia-fogyasztásukra kérik érvényesíteni a rezsistop kedvezményt. A határidő betartása kiemelt jelentőségű, a 30 százalékos mennyiségi kedvezmény április végéig megtett nyilatkozat alapján érvényesíthető az áramszámlákban.

A rezsistop villamos energiára kizárólag az ügyfél nyilatkozata alapján vehető igénybe, ezért különösen fontos a nyilatkozattételi határidő betartása azoknak az ügyfeleknek, akik nem földgázzal fűtenek, vagy a kedvezményt inkább az áramfogyasztásukban kérik érvényesíteni – olvasható az MVM közleményében.

Nyilatkozattétel hiányában a villamos energia mennyiségi kedvezményre való jogosultság megszűnik. Mintegy 515 ezer ügyfél már megtette nyilatkozatát, a feldolgozást követően a kedvezmény megjelenik az áramszámlájuk „Támogatás” során.

Fontos, hogy a 30 százalékos mennyiségi kedvezmény egy adott felhasználási helyen kizárólag egy szolgáltatásra – vagy földgázra, vagy villamos energiára – vehető igénybe.

Az áramszámlában történő érvényesítés igényéről nyilatkozni 2026. április 30-ai határidővel, kizárólag az MVM által biztosított űrlapon lehet:

- az MVM Next online ügyfélszolgálatán, személyre szabottan,

- az MVM Next mobilalkalmazásban, szintén személyre szabottan,

- az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon, valamint

- e-mailben vagy postai úton elküldött nyilatkozati űrlapon.

Az online felületeken történő bejelentkezést követően az ügyfelek adatai és felhasználási helyei automatikusan megjelennek, így a nyilatkozat néhány kattintással véglegesíthető. Ez nemcsak egyszerűbbé teszi az ügyintézést, hanem gyorsabb feldolgozást is biztosít.

Az MVM Next arra is felhívja ügyfelei figyelmét, hogy amennyiben korábban benyújtott nyilatkozat kapcsán hiánypótlásra kérte egyes ügyfeleit, úgy a szükséges javításokat haladéktalanul végezzék el, hogy a Szolgáltató érvényesíteni tudja az áramszámlában a kedvezményt.

Az érvényesen benyújtott nyilatkozat nem módosítható és nem vonható vissza – írják.

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.
 

Nagy a bizonytalanság az iráni fronton - Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Jelenleg elég nagy a bizonytalanság; eredetileg kedden járt volna le a tűzszünet határideje, amelyet Donald Trump végül meghosszabbított, időt adva a tárgyalásoknak, de az iráni fél egyelőre nem akar újabb egyeztetésen részt venni, vagyis jelenleg nem igazán látni az előrelépést. A hangulatot rontja, hogy az amerikai blokád az iráni kikötők ellen továbbra is érvényben van. Ami a fontosabb gazdasági adatokat illeti, a befektetők a nap első felében a nyugat-európai konjunktúramutatókra figyelhetnek Franciaországból, Németországból és az eurózónából, majd délután az amerikai statisztika is megjelenik. A határidős részvényindexek állása alapján esés jöhet Európában, míg az ázsiai tőzsdék oldalaztak ma.

Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve

Magyar Péter leendő kormánya felülvizsgálja az Orbán Viktor hivatali ideje alatt benyújtott nemzeti védelmi tervet.

US says 'no time frame' for ending war, as Iran says reopening Strait of Hormuz 'not possible'

The White House says Donald Trump is "satisfied" with the blockade of Iran's ports, which Tehran's top negotiator calls a violation of the ceasefire.

