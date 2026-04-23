Jött pár érdekes új keresztnév is a ranglistákra, de megingathatatlan a két legnépszerűbb az élen

Kiderült, melyek voltak a legnépszerűbb utónevek 2025-ben, a fiúknál és a lányoknál is volt új belépő a top 10-be – írja a hivatalos statisztikák nyomán a 24.hu.

A fiúknál immáron negyedik éve a Dominik az egyeduralkodó,

közvetlenül mögötte érkezik másodikként az Olivér. A Levente tavaly lecsúszott a képzeletbeli bronzéremről, helyét a Milán vette át. Így néz tehát ki a fiú utónevek ranglistája:

Dominik Olivér Milán Levente Noel Marcell Bence Benett Máté Botond

A lányneveknél ismét a Hanna lett a befutó,

e keresztnév a 2024-es év kivételével 2011 óta a legnépszerűbb. A dobogó második fokára a Luca került fel, ám csupán kis különbséggel: mindössze 13-mal több lánygyermek kapta 2025-ben a Hanna nevet. A harmadik legtöbbször adott lánynév ismét a Zoé lett. A lány ranglista tehát így nézett ki tavaly: