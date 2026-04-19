2026. április 19. vasárnap
SUP-oktatás a Sportoló Nemzet Roadshow balatonfüredi állomásán a Kisfaludy-strandon 2025. augusztus 8-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Muszáj megtenni a Balatonnál, különben oda a nyaralás

Infostart

A természetes feltöltődés és az elöregedő nádasok miatt egyre hangsúlyosabbá válik a part menti medertisztítás a Balaton déli szakaszain. Farkas Tamás, Balatonfenyves polgármestere rámutatott: a sekély vízben felhalmozódó szerves anyagok rontják a fürdőzés élményét és a vízminőséget, ezért a rendszeres beavatkozás elengedhetetlen.

A szakember kiemelte a különbséget a nagyszabású iszapkotrás és a strandokon végzett, legfeljebb 15 centiméter mélységű tisztítás között. Utóbbi célja a meder járhatóságának biztosítása és az elöregedett növényi részek eltávolítása – írja a penzcentrum.hu.

A folyamat ugyanakkor jelentős bürokratikus terhekkel jár: a munkálatokhoz a vármegyei kormányhivatal, a nemzeti park és a vízügyi igazgatóság engedélye is szükséges.

A kivitelezés költségeit növeli a speciális gépek igénybevétele, valamint a kiszedett iszap szárítása, szállítása és lerakása.

A polgármester szerint a Balaton-parti önkormányzatok szorosabb összefogása egyszerűbbé és költséghatékonyabbá tehetné az engedélyeztetési és tisztítási folyamatokat a tóparti településeken.

Drága tankolás, olcsóbb jövő, avagy az olajsokk igazi hatása

A benzinár-emelkedés elsőre egyszerű pénztárcasokk, hiszen többet fizetünk ugyanazért. Valójában azonban mélyebb gazdasági átrendeződés zajlik. Az ársokk nemcsak fájdalmat okoz, hanem döntésre kényszerít, és ezzel felgyorsítja a technológiaváltást. Ami tegnap még alternatíva volt, ma már racionális választás.
Már fél tucatnál is több önkormányzat mondott nemet a régi kormánynak

Több hazai önkormányzat – köztük Budapest, Ajka, Érd, Kispest, Nagykanizsa, Orosháza, Szentes, Szolnok – megtagadta a szolidaritási hozzájárulás április közepén esedékes részletének befizetését. A városvezetők a döntést a túlzott állami elvonásokkal és a települések működőképességének megőrzésével indokolták.
 

Támadásba lendült Oroszország, a Kreml nem valami biztatóan nyilatkozott a békéről – Orosz-ukrán háborús híreink vasárnap

Mára virradóra az orosz erők közel 20 alkalommal támadták Dnyipro három járását drónok és tüzérség bevetésével, ezt Olekszandr Hanzsa, a megye katonai közigazgatási vezetője közölte. Egy ember megsebesült. Hanzsa szerint Nyikopol járásban a támadások célpontjai Nyikopol, Cservonohrihorivka, Mirove és Pokrovszk települések voltak. Az észak-ukrajnai Csernyihiv városát is hatalmas dróntámadás érte az Ukrinform tudósítása szerint, itt robbanásokat hallottak, és drónbecsapódásról is érkeztek jelentések. A lezuhant drón két lakóházban és egy oktatási intézményben okozott károkat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter tegnap kijelentette, Moszkva "pozitívan értékeli az isztambuli tárgyalások újraindításának lehetőségét", azonban a "tárgyalások újraindításának kérdése nem az elsődleges prioritásunk". Cikkünk folyamatosan frissül.

Családi pótlék utalás 2026 május: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán májusban

Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.

Iranian official says talks with US to end war have made progress but sides 'far' from deal

President Trump says “very good conversations” are happening with Tehran but the US won’t be “blackmailed” over the Strait of Hormuz.

