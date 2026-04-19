A válsztás napján hunyt el a volt polgármester

Béres László Ádám 1948-ban született Miskolcon, szakmai pályafutását geológusmérnökként a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságnál kezdte. Szakértelmével jelentős szerepet vállalt a tiszai árvízvédelmi töltések kialakításában, helytállását a 2006-os rendkívüli árvízi védekezés során miniszteri ezüst érdemrenddel ismerték el.

Hivatali ideje alatt valósult meg a helyi gimnáziumi és szakközépiskolai képzés, valamint a két tannyelvű és a művészeti oktatás elindítása.

rányításával épült ki a város modern közműhálózata, számos útburkolat készült el, megújult a főtér és a Városháza épülete.

2006-ig a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés tagja volt a Hajdúvárosok Szövetsége képviseletében. Támogatta a határon túli magyar képzőművészetet, és aktívan segítette a bocskaikerti ökumenikus templom felépítését.

Munkásságát 1998-ban a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel ismerték el, nyugdíjba vonulásakor pedig Hajdúhadház Város Önkormányzata arany pecsétgyűrűt adományozott részére a hadháziak érdekében végzett két évtizedes szolgálatáért.

Béres László Ádám hithű reformátusként presbiteri tisztséget is viselt a helyi egyházközségben. Utolsó útjára feleségével együtt a bocskaikerti köztemetőben kísérik el.