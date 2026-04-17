Két keresztény egyház is gratulált Magyar Péternek

„A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia konstruktív és partneri együttműködésre törekszik a mindenkori magyar kormányzattal, így természetesen a leendő TISZA-kormánnyal is. Ezt hétfőn, gratuláló levelében írásban is jelezte az MKPK elnöke a választásokon győztes párt vezetőjének, Magyar Péternek” – írta a Telex megkeresésére a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.

Magyar Péter közben hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs döntés az új oktatási miniszterről. Sajtóinformációk alapján mi is írtunk arról, hogy a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója vezetheti majd az önálló oktatási tárcát.

A Magyarországi Evangélikus Egyház is válaszolt a lapnak. Azt írták, hogy püspökeik levélben üdvözlik Magyar Pétert. Közölték, a korábban református lelkész Tarr Zoltán jó kapcsolatot ápoltak, „és örömmel értesültünk a hírekből arról, hogy az oktatási miniszteri tisztség várományosa Rubovszky Rita, akivel szintén jó szakmai kapcsolatot ápolunk”.

„A Magyarországi Evangélikus Egyház Magyarország mindenkori kormányával kiszámítható és korrekt kapcsolatra törekszik, hitéleti, oktatási és diakóniai szolgálatát a közjó érdekében végzi. Ez a jövőben is így lesz, örömmel és várakozással tekintünk az új kormánnyal folytatandó konzultációk, együttműködés elé” – tette hozzá az egyház.