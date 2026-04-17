ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.89
usd:
306.66
bux:
138402.44
2026. április 17. péntek
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Két keresztény egyház is gratulált Magyar Péternek

Infostart

Az evangélikusról és a katolikusról van szó. Szóba került az új oktatási miniszter személye is, aki

„A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia konstruktív és partneri együttműködésre törekszik a mindenkori magyar kormányzattal, így természetesen a leendő TISZA-kormánnyal is. Ezt hétfőn, gratuláló levelében írásban is jelezte az MKPK elnöke a választásokon győztes párt vezetőjének, Magyar Péternek” – írta a Telex megkeresésére a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.

Magyar Péter közben hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs döntés az új oktatási miniszterről. Sajtóinformációk alapján mi is írtunk arról, hogy a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója vezetheti majd az önálló oktatási tárcát.

A Magyarországi Evangélikus Egyház is válaszolt a lapnak. Azt írták, hogy püspökeik levélben üdvözlik Magyar Pétert. Közölték, a korábban református lelkész Tarr Zoltán jó kapcsolatot ápoltak, „és örömmel értesültünk a hírekből arról, hogy az oktatási miniszteri tisztség várományosa Rubovszky Rita, akivel szintén jó szakmai kapcsolatot ápolunk”.

„A Magyarországi Evangélikus Egyház Magyarország mindenkori kormányával kiszámítható és korrekt kapcsolatra törekszik, hitéleti, oktatási és diakóniai szolgálatát a közjó érdekében végzi. Ez a jövőben is így lesz, örömmel és várakozással tekintünk az új kormánnyal folytatandó konzultációk, együttműködés elé” – tette hozzá az egyház.

Kezdőlap    Belföld    Két keresztény egyház is gratulált Magyar Péternek

katolikus egyház

evangélikus egyház

magyar péter

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt – több miniszter és tárcája is végleges

Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt – több miniszter és tárcája is végleges
Nem tart igényt a Tisza Párt a korábbi ciklusokhoz hasonló arányú parlamenti alelnöki pozíciókra, és megígérte: véget ér a pénzszórás a parlamentben, erről számokat is nyilvánosságra hozott. Sulyok Tamás korrektségére számít abban, hogy először vele közli az alakuló ülés és a miniszterelnöki eskütétel napját, az eskütétel egyébként a Szent Korona előtt lesz, elhangzik a székely és a magyar Himnusz is. Kiderült: Kármán András pénzügyminiszter lesz, Kapitány István pedig gazdasági. Megerősítette Magyar Péter azt is, hogy már folyamatban van a megválása EP-képviselői mandátumától, így tudja csak letenni a hivatali esküt miniszterelnökként.
 

Két keresztény egyház is gratulált Magyar Péternek

Magyar Péter miniszteri pozíciókról is beszélt egy fontos kézfogás után

A német váltás után születőben az „európai NATO”, de megmaradna az eredeti is

Most a máshol szavazók voksain a sor – ez történik most

Kína kormányfője felkereste Magyar Pétert

Magyar csúcskatonák indultak Faranciországba

Magyar csúcskatonák indultak Faranciországba

Az Orion 2026 nevű gyakorlat áprilisi szakaszában NATO-parancsnokság alatt több ezer katona, mintegy 1800 harcjármű, több tucat helikopter és több száz pilóta nélküli eszköz gyakorlatozik együtt. Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke csütörtökön utazott el Lille-be, ahol informális egyeztetéseket folytat vezérezredesekkel, NATO-parancsnokokkal.
 

Magyar katonák afrikai hadgyakorlatra repültek

Sulyok Tamás leváltott egy dandártábornokot

VIDEÓ
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.17. péntek, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Matolcsy Ádám megszólalt: szerinte az alapítványi vagyonból semmi nem hiányzik

Matolcsy Ádám megszólalt: szerinte az alapítványi vagyonból semmi nem hiányzik

Matolcsy Ádám első ízben reagált részletesen a Telex kérdéseire a választás után. A volt jegybankelnök fia szerint a Tisza Párt győzelme egyértelmű felhatalmazás az új kormány számára, a saját MNB-alapítvánnyal kapcsolatos szerepét tagadja, az ügy hátterét pedig továbbra is szakmai, értékelési módszertani vitaként írja le.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt Csányi Sándor a kormányváltásról: nem kertelt az OTP-vezér, rossz gazdasági környezetet örököl a Tisza Párt

Megszólalt Csányi Sándor a kormányváltásról: nem kertelt az OTP-vezér, rossz gazdasági környezetet örököl a Tisza Párt

A magyarországi kormányváltás gazdasági hatásairól is beszélt Csányi Sándor az OTP éves közgyűlésén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Lebanon ceasefire in effect as Trump says US 'very close' to deal with Iran

Israel and Lebanon ceasefire in effect as Trump says US 'very close' to deal with Iran

The US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 17. 14:25
Elhunyt Szilágyi Virgil
2026. április 17. 13:14
A NAIH nem tud róla, hogy bárhol iratokat darálnának le a kormányváltás előtt
×
×