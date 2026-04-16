2026. április 16. csütörtök Csongor
Szavazatszámlálás az országgyûlési választáson a Krisztinavárosi Bölcsödében kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.
Nyitókép: Lakatos Péter

A Tisza jelöltje lett az újraszámlálás győztese

Infostart / MTI

Befejeződött a szavazatok újraszámlálása a Zala vármegyei 2. számú, keszthelyi székhelyű országgyűlési egyéni választókerületben szerda este; az újraszámlálás után nem változott a jelöltek sorrendje, továbbra is Varga Balázs (Tisza Párt) a mandátum várományosa.

A keszthelyi székhelyű választókerületben a leadott voksok vasárnap esti számlálása után az első két helyen végzett jelölt között 59 szavazat volt a különbség: Varga Balázs (Tisza Párt) 24 977 szavazatot szerzett, Nagy Bálint (Fidesz-KDNP) pedig 24 918-at.

A második helyen álló jelölt, Nagy Bálint – a kis különbségre hivatkozva – kérte a voksok újraszámlálását. Az idei választáson ugyanis egy jogszabály-változás nyomán már lehetőség van az egyéni választókerületi szavazatok újraszámlálására még azelőtt, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megállapította volna a választókerületi eredményt.

A voksok újraszámlálását a helyi választási bizottságok végezték el, a munkával pedig szerda kora estére végeztek.

A www.valasztas.hu-n rögzítették az újraszámlálás eredményét, ennek értelmében Varga Balázs (Tisza Párt) 24 969 szavazatot szerzett, Nagy Bálint (Fidesz-KDNP) pedig 24 921-et, ez azonban továbbra is előzetes eredmény, a választás választókerületi eredményét, azt, hogy ki nyerte a mandátumot, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság állapítja meg legkésőbb szombaton, miután megszámlálták a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksait is.

Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a vasárnapi győzelmi beszédében számos közjogi méltóság lemondását követelte, de azt is bejelentette, hogy kormányával két ciklusban maximalizálnák a kormányfői megbízatást. Az InfoRádió ezek jogi és alkotmányos hátteréről kérdezte Stánicz Péter alkotmányjogászt.
 

Az Európai Bizottság versenyügyi vizsgálatot indított a Ferrero ellen a csokoládéágazatban. A vállalat közölte: együttműködik a hatósággal - jelentette a Politico.

Erősödött a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

In the third part of an undercover investigation, the BBC reveals how rules aimed at protecting abuse victims are being exploited.

