ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.31
usd:
310.24
bux:
139459.59
2026. április 13. hétfő Ida
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Különböző korszakokból származó lőfegyverek.
Nyitókép: Pixabay

Tucatnyi lőfegyvert rejtegetett egy győri férfi, letartóztatták

Infostart

Több mint egy tucat lőfegyvert foglaltak le a győri nyomozók – csak egyre volt engedély.

A Győri Rendőrkapitányság munkatársai április 9-én a reggeli órákban intézkedtek azzal a 47 éves férfival szemben, aki illegálisan tartott fegyvereket és lőszereket otthonában és a hozzá köthető ingatlanokon.

A beszerzett adatok alapján a fegyvereket nem mindig ugyanazon a helyen tárolta, a rejtekhelyeket rendszeresen változtatta – írja a police.hu. A rendőrség honlapján fotók láthatók a fegyverekről.

A különböző helyszíneken tartott kutatások során a rendőrök 12 lőfegyvert, 2 hatástalanított lőfegyvert és 2 pisztolyt, további nagyobb mennyiségű éles lőfegyvert, valamint 8084 darab különböző kaliberű lőszert találtak, amiket lefoglaltak.

Elfogását követően lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntett elkövetése miatt a férfit gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és a Győri Járásbíróság letartóztatta.

Kezdőlap    Belföld    Tucatnyi lőfegyvert rejtegetett egy győri férfi, letartóztatták

rendőrség

győr

letartóztatás

lőfegyverrel való visszaélés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alaptörvény-módosítást, korrupcióellenes intézkedéseket tervez a Tisza

Alaptörvény-módosítást, korrupcióellenes intézkedéseket tervez a Tisza

A Tisza elnöke pártja kétharmados győzelme után értékelte a választásokat, beszélt a terveiről, válaszolva a nemzetközi és hazai médiumok kérdéseire. Elmondása szerint kormánya diverzifikálni fogja az energiabeszerzést, de „nem tudja megváltoztatni a földrajzi realitásokat”, amelyeknek Oroszország is része. Nem kívánja blokkolni az Ukrajnának szánt uniós hitelt, négy intézkedést ajánlott az EU-nak az uniós pénzek megszerzése érdekében. Olyan illegális migrációs szabályozást tervez, amely megfelel az uniós jognak és nem jelenti migránsok érkezését. Kiderült az is, mit mondana Donald Trumpnak.
 

„Magyarország konzervatív jelképét legyőzte a jobbközép ellenzék” – angolszász sajtóreakciók

Moszkva türelemmel megvárja, milyen lépéseket tesz majd az új magyar vezetés

Brüsszel és Berlin után Bécs is üdvözölte Magyar Péter, illetve a Tisza Párt győzelmét

Az ÁSZ és az Alkotmánybíróság elnöke is reagált Magyar Péter felszólítására

Így reagáltak a fideszes politikusok a választási vereségre

Elon Musk is reagált a magyar választások eredményére

VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.14. kedd, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez is eljött: a Facebook anyavállalata lehet a legnagyobb a hirdetési piacon

Az eMarketer piackutató cég előrejelzése szerint a Meta Platforms idén globálisan megelőzi az Alphabet tulajdonában lévő Google-t a digitális hirdetési bevételek terén. Ezzel véget érhet a keresőóriás hosszú ideje tartó dominanciája az online hirdetések piacán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Aranyba borítja a hazai tájat ez a különleges virág: sietned kell, ha látni akarod, de eszedbe ne jusson hazavinni

Áprilisban aranysárgára festi a nedves tájakat a mocsári gólyahír: látványos, de mérgező növény, amely fontos táplálék a beporzóknak. Ti felismeritek?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US blockade of Iranian ports takes effect as Trump threatens to destroy 'attack ships'

UK maritime officials advise vessels in the area they may encounter a "military presence" and "right-of-visit procedures during passage".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 13. 17:20
Önvizsgálat indul – a Nézőpont Intézet elismeri, hogy rosszul mért
2026. április 13. 17:09
Újabb fejlemények a Váci úton történt halálos baleset ügyében
×
×