Orbán Viktor megszólalt: ezt teszi most a Fidesz

A választáson a Tisza Párt kétharmados többséget szerzett, ők alakíthatnak majd kormányt.

Orbán Viktor miniszterelnök a vereség után először posztolt a közösségi. A videóban a kormányfő arról beszélt, hogy mi a tervük a jövőben, és hogy mire készül a Fidesz.

A kormányfő megköszönte a szavazóiknak a támogatást, ám elmondta azt is, hogy ez csak most csak a vereséghez, a tisztes helytálláshoz volt elég.

Kifejtette, hogy a következő hetekben újjászervezik magukat, elmennek minden választókerületbe, összehívják az önkénteseiket, aktivistáikat, képviselőiket és jelöltjeiket, majd április 28–án országos választmányi ülést tartanak.

„Ma a munka elindult” – tette hozzá a kormányfő.