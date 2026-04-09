Ezzel a rendszámmal komoly baj volt

A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított egy BMW 560L típusú gépjárművel közlekedő bábolnai férfivel szemben, akit a rendőrök április 3-án 16 óra 45 perckor közlekedésrendészeti ellenőrzés céljából állítottak meg Vámosszabadi térségében.

Az intézkedéskor kiderült, hogy az autón nem az arra kiadott hatósági jelzés van felszerelve, illetve a sofőrt a Tatabányai Járásbíróság és a Komáromi Rendőrkapitányság a járművezetéstől eltiltotta.

Vele szemben felmerült a kábítószer-fogyasztás gyanúja is, így az egyenruhások drogtesztet végeztek, amely amfetaminra és metamfetaminra pozitív eredményt mutatott.

A férfit a rendőrök a Győri Rendőrkapitányságra előállították, ahol egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette, járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége, valamint kábítószer birtoklás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.