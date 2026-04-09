Rendőrségi fotó egy BMW személygépkocsiról, amely idegen rendszámmal vett részt a forgalomban.
Ezzel a rendszámmal komoly baj volt

Más autó rendszámával, drog hatása és eltiltás hatálya alatt vezetett: egy 50 éves sofőrt fogtak el a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság járőrei.

A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított egy BMW 560L típusú gépjárművel közlekedő bábolnai férfivel szemben, akit a rendőrök április 3-án 16 óra 45 perckor közlekedésrendészeti ellenőrzés céljából állítottak meg Vámosszabadi térségében.

Az intézkedéskor kiderült, hogy az autón nem az arra kiadott hatósági jelzés van felszerelve, illetve a sofőrt a Tatabányai Járásbíróság és a Komáromi Rendőrkapitányság a járművezetéstől eltiltotta.

Vele szemben felmerült a kábítószer-fogyasztás gyanúja is, így az egyenruhások drogtesztet végeztek, amely amfetaminra és metamfetaminra pozitív eredményt mutatott.

A férfit a rendőrök a Győri Rendőrkapitányságra előállították, ahol egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette, járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége, valamint kábítószer birtoklás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Csizmazia Gábor: Európa nehezen érti meg a Trump-féle amerikai logikát az iráni konfliktusban

Az amerikai elnök az elmúlt napokban egyszerre próbált retorikai nyomást helyezni az iráni rezsimre és közben megnyugtatni az amerikai piacokat. Az európai vezetőknek ugyanakkor még nem sikerült kiismerniük a Trump-féle amerikai adminisztrációt – erről beszélt az InfoRádióban Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa.
 

Gyengüléssel indít a forint - Sok múlhat a tűzszünet jövőjén

A forint látványos erősödést mutatott a napokban: az iráni tűzszünet hírére gyakorlatilag egyetlen lépésben korrigálta mindazt a gyengülést, amelyet a közel-keleti konfliktus kiéleződése óta elszenvedett. A piac azonban továbbra is érzékeny a geopolitikai fejleményekre, így egyelőre kérdéses, mennyire bizonyul tartósnak ez a felpattanás.

Donald Trump bejelentette a békét, de Netanjahu váratlan lépése mindent felborított: pokoli napra ébredt a térség

Izrael szerdán eddigi legnagyobb légicsapásait hajtotta végre Libanonban, több száz halálos áldozatot okozva.

Israeli attacks on Lebanon were 'grave violation' of US-Iran ceasefire deal, Iranian minister tells BBC

The US and Iran announced a ceasefire on Tuesday - but Israel continued hitting Lebanon, killing 182 people on Wednesday according to local officials, while the Strait of Hormuz's status remains unclear.

