Hatalmas összegű adományt kapott a Bethesda Gyermekkórház

A kórház szerint az orvosok és szakdolgozók sokszor a rendelkezésre álló, elöregedett infrastruktúra határait feszegetve végzik munkájukat. A most induló, Magyarországon egyedülálló léptékű támogatói együttműködés ezt a helyzetet változtatja meg.

Az első, idén érkező 1 milliárd forintos támogatásnak köszönhetően már most elindulhatnak a legsürgetőbb beruházások, amelyeket a következő 15 évben további évi 500 millió,

tehát összesen mintegy 7,5 milliárd forintos támogatás követ.

Az első ütemben az 1972-ben átadott műtőblokk átfogó felújítása, valamint a radiológiai osztály modernizálása kezdődik meg. A magánadomány széleskörű infrastrukturális megújulást jelent és új szintre emeli a gyógyítás biztonságát is: a betegbiztonságot erősítő rendszerek, a sürgősségi ellátás feltételei, valamint a betegszállítás és az épületüzemeltetés több évtizedes elemei is megújulnak - írták. Egy teljes épületszárnyat is korszerűsítenek, bővítenek, új tereket biztosítva többek között a járóbeteg-ellátás, a mozgásterápia, a neurológiai gondozás, valamint a gyermekhospice és palliatív ellátás számára.

A négygyermekes édesapa személyes tapasztalatai nyomán, a kórház munkájának alapos megismerése és a szükségletek felmérése után döntött a Bethesdát támogató hosszú távú elköteleződés mellett.

Bízik benne, hogy példája másokat is ösztönöz majd fontos társadalmi ügyek támogatására. A Bethesda Gyermekkórház közössége végtelenül hálás annak a sok ezer embernek, akik támogatásukkal, adományukkal, gondoskodásukkal évek óta hozzájárulnak a gyógyító munkához. Ez a nagylelkű felajánlás ehhez a hosszú ideje tartó közösségi összefogáshoz csatlakozik, és emeli új szintre azt.

Velkey György Jánost, a kórház főigazgatóját, aki kiemelte: ez az önzetlen támogatás rendkívüli mérföldkő intézményük történetében. Azon túl, hogy megújulnak az intézmény falai, hosszú távon hozzájárul a gyermekek biztonságos, korszerű ellátásához. Különösen nagyra értékelik, hogy az adományozó egy ilyen stabil alapokat biztosító, távlati fejlesztési program mellé állt és ezzel bizalmat szavazott kórház közösségének - tette hozzá. Mint mondta:

a fejlesztés léptéke és összetettsége azonban messze túlmutat az intézmény keretein, a hazai gyermekgyógyászat megerősítéséhez is nagyban hozzájárul.

A Bethesda Gyermekkórház 18 éves korig biztosít komplex egészségügyi ellátást a betegek számára, évente csaknem 9 ezer 400 fekvő- és 200 ezer járóbeteget lát el. Az intézmény öt országos jelentőségű centrumnak is otthont ad: ott működik az Égéssérült Gyermekeket Ellátó Országos Központ, a Gyermekepilepszia Központ, az Otthonlélegeztetett Gyermekek Központja, a Gyermekrehabilitációs Központ és a Fájdalomkezelő Centrum is, amelyek országosan fogadnak gyermekeket.