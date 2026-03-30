ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.14
usd:
337.89
bux:
0
2026. március 30. hétfő Zalán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bethesda Gyermekkórház
Nyitókép: Facebook / Bethesda Gyermekkórház

Hatalmas összegű adományt kapott a Bethesda Gyermekkórház

Infostart / MTI

A gyógyítás fizikai környezetét alapjaiban megújító fejlesztési program indul a Bethesda Gyermekkórházban egy magánadományozónak köszönhetően. A 15 évre szóló együttműködés középpontjában a gyógyító terek - a sok évtizedes épületek, műtők és infrastrukturális rendszerek – közölte az intézmény.

A kórház szerint az orvosok és szakdolgozók sokszor a rendelkezésre álló, elöregedett infrastruktúra határait feszegetve végzik munkájukat. A most induló, Magyarországon egyedülálló léptékű támogatói együttműködés ezt a helyzetet változtatja meg.

Az első, idén érkező 1 milliárd forintos támogatásnak köszönhetően már most elindulhatnak a legsürgetőbb beruházások, amelyeket a következő 15 évben további évi 500 millió,

tehát összesen mintegy 7,5 milliárd forintos támogatás követ.

Az első ütemben az 1972-ben átadott műtőblokk átfogó felújítása, valamint a radiológiai osztály modernizálása kezdődik meg. A magánadomány széleskörű infrastrukturális megújulást jelent és új szintre emeli a gyógyítás biztonságát is: a betegbiztonságot erősítő rendszerek, a sürgősségi ellátás feltételei, valamint a betegszállítás és az épületüzemeltetés több évtizedes elemei is megújulnak - írták. Egy teljes épületszárnyat is korszerűsítenek, bővítenek, új tereket biztosítva többek között a járóbeteg-ellátás, a mozgásterápia, a neurológiai gondozás, valamint a gyermekhospice és palliatív ellátás számára.

A négygyermekes édesapa személyes tapasztalatai nyomán, a kórház munkájának alapos megismerése és a szükségletek felmérése után döntött a Bethesdát támogató hosszú távú elköteleződés mellett.

Bízik benne, hogy példája másokat is ösztönöz majd fontos társadalmi ügyek támogatására. A Bethesda Gyermekkórház közössége végtelenül hálás annak a sok ezer embernek, akik támogatásukkal, adományukkal, gondoskodásukkal évek óta hozzájárulnak a gyógyító munkához. Ez a nagylelkű felajánlás ehhez a hosszú ideje tartó közösségi összefogáshoz csatlakozik, és emeli új szintre azt.

Velkey György Jánost, a kórház főigazgatóját, aki kiemelte: ez az önzetlen támogatás rendkívüli mérföldkő intézményük történetében. Azon túl, hogy megújulnak az intézmény falai, hosszú távon hozzájárul a gyermekek biztonságos, korszerű ellátásához. Különösen nagyra értékelik, hogy az adományozó egy ilyen stabil alapokat biztosító, távlati fejlesztési program mellé állt és ezzel bizalmat szavazott kórház közösségének - tette hozzá. Mint mondta:

a fejlesztés léptéke és összetettsége azonban messze túlmutat az intézmény keretein, a hazai gyermekgyógyászat megerősítéséhez is nagyban hozzájárul.

A Bethesda Gyermekkórház 18 éves korig biztosít komplex egészségügyi ellátást a betegek számára, évente csaknem 9 ezer 400 fekvő- és 200 ezer járóbeteget lát el. Az intézmény öt országos jelentőségű centrumnak is otthont ad: ott működik az Égéssérült Gyermekeket Ellátó Országos Központ, a Gyermekepilepszia Központ, az Otthonlélegeztetett Gyermekek Központja, a Gyermekrehabilitációs Központ és a Fájdalomkezelő Centrum is, amelyek országosan fogadnak gyermekeket.

Kezdőlap    Belföld    Hatalmas összegű adományt kapott a Bethesda Gyermekkórház

adományozás

bethesda gyermekkórház

magánadomány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Elhunyt Nádasdy Ádám

A nyelvész, költő, műfordító az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, a Magvető Kiadó szerzője március 29-én, 79 éves korában hunyt el.
VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rejtélyes vagyonok kerülnek elő a semmiből: egyre gyakrabban örökölnek a magyarok külföldi- és kriptopénzeket

Csaknem 135 ezer hagyatéki eljárás indult tavaly a közjegyzőknél, az ügyek majdnem kilencven százaléka pedig egy éven belül lezárult – derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara összesítéséből. A hagyaték átadása jellemzően akkor tart ennél hosszabb ideig, ha vita van az örökösök között és bírósághoz fordulnak vagy olyan külföldi vagyontárgy – például bankszámla, adriai nyaraló, vitorlás – is van a hagyatékban, amelyről nehezen lehet hivatalos információt szerezni. Az örökösök a vagyontárgyak pontos összegyűjtésével és az egyezségre törekvéssel is tudják gyorsítani a hagyatéki eljárást.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási változás élesedik a Balatonnál 2026-ban: ezt nem láttuk jönni a nyári szezon előtt

A balatoni turizmus legnagyobb kihívását idén is a munkaerőhiány, valamint a megváltozott munkavállalói és vendégszokások jelentik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 30. 08:42
Dobrev Klára: egyedül a DK hozhat rendszerváltást
2026. március 30. 08:18
Toroczkai László országos „rendteremtést” ígér
×
×