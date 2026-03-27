Háztartások ezrei maradtak áram nélkül Nyugat-Magyarországon az ítéletidőben – a nap hírei

Történelmi mélypontra csökkent a születések száma februárban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 5.333 gyermek született az előzetes adatok szerint februárban, ami 6 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonos hónapjában volt. Ez a szám 8-cal kevesebb, mint a tavaly áprilisi, az eddigi negatív rekord.

Csaknem 66 ezerrel csökkent az elmúlt 3 hónapban a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta februárban 4,8 százalék volt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján februárban több mint 4,6 millióan dolgoztak Magyarországon.

A feldolgozó- és élelmiszeripar megerősítését nevezte a következő négy év egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök. Orbán Viktor Mezőfalván, az agrárkamara által szervezett Vetési Napon arról beszélt: ehhez meg kell akadályozni a magyar érdekekkel ellentétes szabályokat.

Európával szemben kell nemet mondani a háborúra, és a kimaradáshoz nemzeti egység és tapasztalat kell – fogalmazott a miniszterelnök Győrben, a Fidesz kampányrendezvényén. Orbán Viktor szerint nem változásra, kalandra, fiatalokra van szükség, hanem tapasztalatra, és ezt ő tudja megadni.

A Tisza olyan országot akar, ahol vannak nemzeti minimumok: a gyermekek védelme, az idősek tisztelete, a magántulajdon szentsége, a közpénz védelme – jelentette ki a párt elnöke Tiszaújvárosban. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a hatalom puccsot követett el az ország ellen, amikor a titkosszolgálatokat, a rendőrséget pártutasításra a legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza szétverésére akarta használni.

Azonnali válaszokat követel Orbán Viktortól a titkosszolgálati botránnyal kapcsolatban a Demokratikus Koalíció. Az ellenzéki párt azt szeretné tudni, hogy igaz-e, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal egy speciális műveleti egysége már 2022-ben is az ellenzéki összefogás ellen dolgozott. A főpolgármester parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását követeli a 2010 utáni politikai célú titkosszolgálati visszaélések feltárására.

Másfél éven belül másodszor talált jelentős mennyiségű földgázt Pakisztánban a Mol által vezetett közös vállalat. A kút a tesztek során napi körülbelül 5 ezer hordó egyenértéknyi gázt termel, a Mol részesedése a mennyiség 8,4 százaléka.

Több mint 45 milliárd forint agrárkárenyhítő juttatás érkezik a gazdálkodókhoz – közölte az agrárminiszter. Nagy István elmondta, a Magyar Államkincstár már megkezdte a kifizetéseket, így mintegy 16 ezer termelő jut hozzá támogatáshoz.

Első körben 25 kórház és 20 mentőállomás energetikai korszerűsítése kezdődhet meg– hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. A Jedlik Ányos Energetikai Program tavaly ősszel meghirdetett pályázata alapján országszerte 89 milliárd forintból újulhatnak meg az érintett egészségügyi intézmények.

Az érdemi tárgyalások azonnali megkezdését követeli a kormánytól az iskolai dolgozók bérrendezéséről a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. A Miniszterelnökséget vezető miniszternek címzett levelükben úgy fogalmaznak: a bérrendezés a költségvetés mindössze 0,3 százalékát érintené.

Csaknem 4 ezer háztartás maradt áram nélkül Nyugat-Magyarországon az ítéletidőben. Szombathelyen pedig 8 ezer háztartásban nincs távfűtés. Erről a belügyminiszter számolt be a miniszterelnöknek. A Balatonnál például óránkénti 106 kilométeres szél volt. Eközben Horvátországban, Szlovéniában és Bosznia-Hercegovinában téli időjárás akadályozza a közlekedést.

Heteken belül lezárulhat az iráni háború, viszont lehet, hogy Irán vámrendszert fog bevezetni a Hormuzi-szorosra – idézte az amerikai külügyminisztert a Sky News. Marco Rubio a G7-ek külügyminisztereinek franciaországi csúcstalálkozóján arról is beszélt, hogy Oroszország semmi olyat nem tesz, ami befolyásolná, hátráltatná az Egyesült Államok katonai műveleteit Irán ellen. Eközben izraeli-amerikai légicsapásokkal több atomlétesítményt vettek célba Irán középső részében.

A közel-keleti lakosság és a polgári infrastruktúrák elleni támadások beszüntetésére szólítottak fel közleményükben a G7-ek országcsoport külügyminiszterei. Megerősítették a Hormuzi-szorosban a szabad és biztonságos hajózás állandó helyreállításának szükségességét is.

Irán szerint jogában áll korlátozni a hajóforgalmat a Hormuzi-szoros térségében. Abbász Aragcsi külügyminiszter az ENSZ főtitkárával folytatott egyeztetésen úgy fogalmazott: partmenti államként Irán dönthet arról, hogy nem engedi át az Egyesült Államok, Izrael és szövetségeseik hajóit.

Védelmi együttműködésről állapodott meg Ukrajna és Szaúd-Arábia – jelentette be az ukrán elnök. A megállapodást a szaúdi trónörökössel folytatott találkozó előtt írták alá.

A balti államok a NATO légvédelmének megerősítését sürgetik, miután több drón is megsértette légterüket és lezuhant a térségben. Észtország, Lettország és Litvánia védelmi miniszterei közös nyilatkozatban hívták fel a figyelmet arra, hogy gyorsítani kell a drónok elleni védekezés fejlesztését.

Feljelentette Robert Fico szlovák kormányfőt az ellenzék hazaárulás és más bűncselekmények miatt az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítás leállítása miatt. A feljelentéshez több párttársán kívül további több ezer ember csatlakozott.

Ausztriában betiltanák a közösségi média használatát a 14 év alattiaknak – jelentette be a Ausztria kormánya. A tervek szerint az érintett platformokat az alapján határozzák meg, mennyire okoznak függőséget, és milyen tartalmak jelennek meg rajtuk.