2026. március 27. péntek Hajnalka
A viharos szélben kidõlt fa Nagykanizsa keleti városrészében 2026. március 27-én.
Nyitókép: MTI/Varga György

Háztartások ezrei maradtak áram nélkül Nyugat-Magyarországon az ítéletidőben – a nap hírei

Infostart

Történelmi mélypontra csökkent a születések száma februárban. Csaknem 4 ezer háztartás maradt áram nélkül Nyugat-Magyarországon az ítéletidőben. Irán szerint jogában áll korlátozni a hajóforgalmat a Hormuzi-szoros térségében.

Történelmi mélypontra csökkent a születések száma februárban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 5.333 gyermek született az előzetes adatok szerint februárban, ami 6 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonos hónapjában volt. Ez a szám 8-cal kevesebb, mint a tavaly áprilisi, az eddigi negatív rekord.

Csaknem 66 ezerrel csökkent az elmúlt 3 hónapban a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta februárban 4,8 százalék volt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján februárban több mint 4,6 millióan dolgoztak Magyarországon.

A feldolgozó- és élelmiszeripar megerősítését nevezte a következő négy év egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök. Orbán Viktor Mezőfalván, az agrárkamara által szervezett Vetési Napon arról beszélt: ehhez meg kell akadályozni a magyar érdekekkel ellentétes szabályokat.

Európával szemben kell nemet mondani a háborúra, és a kimaradáshoz nemzeti egység és tapasztalat kell – fogalmazott a miniszterelnök Győrben, a Fidesz kampányrendezvényén. Orbán Viktor szerint nem változásra, kalandra, fiatalokra van szükség, hanem tapasztalatra, és ezt ő tudja megadni.

A Tisza olyan országot akar, ahol vannak nemzeti minimumok: a gyermekek védelme, az idősek tisztelete, a magántulajdon szentsége, a közpénz védelme – jelentette ki a párt elnöke Tiszaújvárosban. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a hatalom puccsot követett el az ország ellen, amikor a titkosszolgálatokat, a rendőrséget pártutasításra a legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza szétverésére akarta használni.

Azonnali válaszokat követel Orbán Viktortól a titkosszolgálati botránnyal kapcsolatban a Demokratikus Koalíció. Az ellenzéki párt azt szeretné tudni, hogy igaz-e, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal egy speciális műveleti egysége már 2022-ben is az ellenzéki összefogás ellen dolgozott. A főpolgármester parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását követeli a 2010 utáni politikai célú titkosszolgálati visszaélések feltárására.

Másfél éven belül másodszor talált jelentős mennyiségű földgázt Pakisztánban a Mol által vezetett közös vállalat. A kút a tesztek során napi körülbelül 5 ezer hordó egyenértéknyi gázt termel, a Mol részesedése a mennyiség 8,4 százaléka.

Több mint 45 milliárd forint agrárkárenyhítő juttatás érkezik a gazdálkodókhoz – közölte az agrárminiszter. Nagy István elmondta, a Magyar Államkincstár már megkezdte a kifizetéseket, így mintegy 16 ezer termelő jut hozzá támogatáshoz.

Első körben 25 kórház és 20 mentőállomás energetikai korszerűsítése kezdődhet meg– hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. A Jedlik Ányos Energetikai Program tavaly ősszel meghirdetett pályázata alapján országszerte 89 milliárd forintból újulhatnak meg az érintett egészségügyi intézmények.

Az érdemi tárgyalások azonnali megkezdését követeli a kormánytól az iskolai dolgozók bérrendezéséről a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. A Miniszterelnökséget vezető miniszternek címzett levelükben úgy fogalmaznak: a bérrendezés a költségvetés mindössze 0,3 százalékát érintené.

Csaknem 4 ezer háztartás maradt áram nélkül Nyugat-Magyarországon az ítéletidőben. Szombathelyen pedig 8 ezer háztartásban nincs távfűtés. Erről a belügyminiszter számolt be a miniszterelnöknek. A Balatonnál például óránkénti 106 kilométeres szél volt. Eközben Horvátországban, Szlovéniában és Bosznia-Hercegovinában téli időjárás akadályozza a közlekedést.

Heteken belül lezárulhat az iráni háború, viszont lehet, hogy Irán vámrendszert fog bevezetni a Hormuzi-szorosra – idézte az amerikai külügyminisztert a Sky News. Marco Rubio a G7-ek külügyminisztereinek franciaországi csúcstalálkozóján arról is beszélt, hogy Oroszország semmi olyat nem tesz, ami befolyásolná, hátráltatná az Egyesült Államok katonai műveleteit Irán ellen. Eközben izraeli-amerikai légicsapásokkal több atomlétesítményt vettek célba Irán középső részében.

A közel-keleti lakosság és a polgári infrastruktúrák elleni támadások beszüntetésére szólítottak fel közleményükben a G7-ek országcsoport külügyminiszterei. Megerősítették a Hormuzi-szorosban a szabad és biztonságos hajózás állandó helyreállításának szükségességét is.

Irán szerint jogában áll korlátozni a hajóforgalmat a Hormuzi-szoros térségében. Abbász Aragcsi külügyminiszter az ENSZ főtitkárával folytatott egyeztetésen úgy fogalmazott: partmenti államként Irán dönthet arról, hogy nem engedi át az Egyesült Államok, Izrael és szövetségeseik hajóit.

Védelmi együttműködésről állapodott meg Ukrajna és Szaúd-Arábia – jelentette be az ukrán elnök. A megállapodást a szaúdi trónörökössel folytatott találkozó előtt írták alá.

A balti államok a NATO légvédelmének megerősítését sürgetik, miután több drón is megsértette légterüket és lezuhant a térségben. Észtország, Lettország és Litvánia védelmi miniszterei közös nyilatkozatban hívták fel a figyelmet arra, hogy gyorsítani kell a drónok elleni védekezés fejlesztését.

Feljelentette Robert Fico szlovák kormányfőt az ellenzék hazaárulás és más bűncselekmények miatt az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítás leállítása miatt. A feljelentéshez több párttársán kívül további több ezer ember csatlakozott.

Ausztriában betiltanák a közösségi média használatát a 14 év alattiaknak – jelentette be a Ausztria kormánya. A tervek szerint az érintett platformokat az alapján határozzák meg, mennyire okoznak függőséget, és milyen tartalmak jelennek meg rajtuk.

Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország

Németország hosszú ideig a kiszámíthatóság országa volt. Stabil árak, erős ipar, növekvő életszínvonal. 2019 óta azonban egy új korszak kezdődött, amelyben ezek az alapok meginogtak. A változás nem egyetlen válság eredménye, hanem több, egymást erősítő folyamat következménye. Ez a cikk húsz konkrét példán keresztül mutatja meg, hogyan változik meg egy gazdasági nagyhatalom.
 

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Győrben már a beszéd előtt elszabadultak az indulatok. Az egymásnak feszülő kormánypárti és ellenzéki csoportok között dulakodások alakultak ki, transzparenseket téptek ki egymás kezéből, miközben a skandálások és sértő bekiabálások egyre erősödtek.
 

Elromlott a hangulat: korrekciós fázisba ért a Dow, nagy mozgások a magyar tőzsdén

Folytatódott a volatilis kereskedés csütörtökön az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek jelentős csökkenésekkel zártak és az olajpiacon is voltak mozgások, ma reggel azonban Ázsiában felemás volt a hangulat és az európai részvénypiacok is vegyesen nyitottak. A délelőtt folyamán azonban lefordultak az európai tőzsdék, esik a BUX is, különösen a 4iG, az Appeninn és az Opus árfolyama. Az ellentmondásos nyilatkozatok Irán és az Egyesült Államok részéről fokozzák a bizonytalanságot, Donald Trump tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, de ez nem sokáig segített a hangulaton, az amerikai tőzsdék pénteken jelentősebb esésekkel kezdték a napot, a Nasdaq 100 és a Dow index már korrekciós fázisba ért. Az olajár kissé emelkedik, akárcsak az aranyár.

Valorizációs szorzó 2026: megjelent a rendelet, így számítják idén a nyugdíjakat

A nyilvános rendelet tervezete meghatározza a valorizációs szorzók 2026-os mértékét.

US envoy 'hopeful' for meetings with Iran 'this week', as Tehran says Israel hit nuclear sites

Earlier, US Secretary of State Marco Rubio said he expects the war will be over "in weeks, not months".

