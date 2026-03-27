2026. március 27. péntek Hajnalka
Parlamenti õrség Rákóczi Ferenc lovas szobránál, az erdélyi fejedelem születésének 350. jubileuma alkalmából tartott ünnepségen a Kossuth téren 2026. március 27-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Gulyás Gergely: ma az anyaország elég erős ahhoz, hogy hazájaként tekinthessen rá minden magyar

Ma az anyaország elég erős ahhoz, hogy hazájaként tekinthessen rá minden magyar: olyan hazára, amelyre lehet számítani a szülőföldön való megmaradásban és boldogulásban – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Rákóczi Ferenc születésének 350. jubileuma alkalmából szervezett, koszorúzással egybekötött Kossuth téri ünnepségen.

Gulyás Gergely az eseményen – amelyen Rákóczi Ferenc lovas szobránál ötezer diák vett részt a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezeteit és tagságát képviselve – arról beszélt, hogy az elmúlt évszázad sorscsapásai után a magyar nemzethez tartozás immár előny és nem hátrány.

Felidézte: amikor II. Rákóczi Ferenc 350 esztendővel ezelőtt megszületett, akkor Magyarország már 150 éve, a mohácsi vész óta élt két nagyhatalom szorításában. „Szabadulásra nem látszott esély, úgy tűnt Magyarország két birodalom között, állandó hatalmi, olykor fegyveres küzdelmek földje lesz” – tette hozzá Gulyás Gergely.

„Magyarország a saját hazáján kívül Európát is védelmezte a töröktől, azonban a Habsburgok ezt azzal akarták meghálálni, hogy másodrendűnek tekintettek bennünket a saját hazánkban. A félelmek sora hosszú volt: a földbirtokokat idegenek kezére játszó Újszerzeményi Bizottság rémtettei, a koholt vádak alapján indított felségsértési perek, a jogtalanul beszállásolt katonák visszaélései, a jászok és a kunok szabadságának elvétele” – emlékeztetett a miniszter.

Kiemelte: a Rákóczi vezette kuruc felkelés végső győzelme a diadalok ellenére ugyan elmaradt, azonban a végső mérleg megvonásakor azt kell mondani, hogy a küzdelem nem volt hiábavaló, ugyanis a szatmári békével egy olyan megegyezés született, amely biztosította a rendeknek a jogot, hogy beleszóljanak az ország sorsának alakulásába.

Annak a küldetésnek, melyet a Rákóczi Szövetség több mint három és fél évtizede vállal, szimbolikus eseménye a névadó fejedelem 350. születésnapja. Az itt jelenlévő ötezer fiatal – az anyaországból és az elcsatolt nemzetrészekből érkezve – bizonyítéka annak, hogy a történelem, a nyelv és a kultúra felette áll a nyers, nagyhatalmi akarat szerint meghúzott határoknak – hangsúlyozta a miniszter.

Mint mondta, a Rákóczi Szövetség tevékenysége tartalommal tölti meg az anyaország által biztosított kereteket. „Elég, ha a szórványban működtetett iskolabuszprogramra, az öt kontinensről évente Sátoraljaújhelyre érkező mintegy húszezer táborozóra, a Kárpát-medencében egymást látogató osztályokra, a magyar nyelvű oktatási intézményekbe történő beiratkozás támogatására gondolunk” – sorolta a miniszter.

Úgy fogalmazott: őrizzük meg Magyarország békéjét és a magyarság békéjét, az elért eredményeket, és ne engedjük többé vitássá tenni Szabó Dezső igazságát, hogy minden magyar felelős minden magyarért.

A Kossuth téri ünnepi megemlékezés a Hagyományok Háza, a Nemzeti Táncegyüttes és a Déryné Program közreműködésével valósult meg. Az ünnepség után Rákóczi Ferenc lovas szobránál koszorút helyezett el többek között Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a rendezvény fővédnöke; Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter; Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke; Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke; valamint Gubík László, a felvidéki Magyar Szövetség elnöke.

Kezdőlap    Belföld    Gulyás Gergely: ma az anyaország elég erős ahhoz, hogy hazájaként tekinthessen rá minden magyar

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Orbán Viktor pénteken két helyszínen folytatta országjárását. A miniszterelnök a veszprémi rendezvény után Győrbe utazott, hogy a kormánypártok mellett kampányoljon.
 

Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók

Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók

Havas képek és videók a nyugati határ közeléből. A hőmérséklet mínusz 2 fok volt kora délután, de a hőérzet az erős szél miatt mínusz 10 fok körül alakult.
 

Szumit támadta Moszkva, a Közel-Keleten bukkant fel Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Szumit támadta Moszkva, a Közel-Keleten bukkant fel Zelenszkij – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Az északkelet-ukrajnai Szumiban meghalt egy 54 éves férfi, két másik pedig megsebesült orosz légicsapások következtében az elmúlt 24 órában - írja az Ukrinform a helyi rendőrségre hivatkozva. Volodimir Zelenszkij csütörtökön váratlan látogatást tett Szaúd-Arábiában. Az ukrán elnök Dzsiddában találkozott Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceggel, hogy elnyerje az arab államok támogatását Oroszország ellen, miközben az Egyesült Államok a katonai erőforrások átcsoportosítását fontolgatja az iráni háborúból kifolyólag. A Sahed drónokat jól ismerő Kijev több mint 200 szakértőt küldött a régióba, hogy segítsék az iráni támadások által sújtott olajmonarchiák védelmét a CNBC szerint. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Hátborzongató üzletet kötöttek egy magyar kórházban: milliókat kaszált a halottakon két kapzsi dolgozó

Kenőpénzért cserébe, soron kívül végezte el a boncolásokat két Pest vármegyei boncmester. Az illegális üzlettel mintegy 5,5 millió forintot zsebeltek be.

Kenőpénzért cserébe, soron kívül végezte el a boncolásokat két Pest vármegyei boncmester. Az illegális üzlettel mintegy 5,5 millió forintot zsebeltek be.

Iran claims US-Israeli strikes targeting civilian sites as Rubio expects war to end 'in weeks, not months'

Iran claims US-Israeli strikes targeting civilian sites as Rubio expects war to end 'in weeks, not months'

The secretary of state says the US can achieve its goals in Iran without deploying ground troops, as G7 ministers call for the reopening of the Strait of Hormuz.

