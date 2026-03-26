Vadonatúj pihenőkkel egészül ki az M4-es gyorsforgalmi út

Az M4 gyorsforgalmi út 38+625 kilométerszelvényénél, Monor közelében, a Strázsa hegy környezetében kétoldali pihenőhely épül, az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. fejlesztésében – írja a Magyar Építők.

A mindkét oldalon épülő pihenőhely mind a Budapest, mind a Szolnok irányába haladó autósokat kiszolgálja. A beruházás célja, hogy kulturált, biztonságos és zöld környezetben teremtsen lehetőséget a megállásra, pihenésre és felfrissülésre. A kiépített parkolót elkülönítve használhatja a személy- és teherforgalom külön belső úthálózattal és parkolóterületekkel.

A beruházás oldalanként egy-egy, közel azonos kialakítású pihenőt foglal magában, a pihenők nagysága oldalanként 4 hektár, azaz körülbelül 40 ezer négyzetméter.

A területek egy része zöldfelület marad, a két pihenő oldalon együttesen:

37 ezer négyzetméter füvesítés készül,

230 új fát ültetnek,

és mintegy 13 ezer darab konténeres cserje kap helyet.

A tervek között szerepel

pihenő- és sétaterületek,

játszótér,

kültéri fitnesz elemek,

ivókutak,

burkolt gyalogos felületek kialakítása.

Így a pihenőhelyek egy hosszabb megállás idején is kényelmes, rendezett környezetet biztosítanak majd az utazóknak.

A parkolókapacitás is jelentős lesz:

oldalanként 30 db személygépkocsi-parkoló, ebből 3 db akadálymentes,

további 4 db személygépkocsi-parkoló a jövőbeli elektromos töltők számára lesz fenntartva,

30 db tehergépjármű-parkoló,

valamint 5 db autóbuszparkoló, a vizesblokk épületének közelében.

A szakportál kiemeli: a pihenőhelyet úgy alakítják ki, hogy a jövőben töltőállomás is helyet kaphat a területen.

Az előkészítő munkálatok már 2025-ben lezajlottak, a kivitelezés első szakasza pedig várhatóan idén tavasszal indul, és júniusig tart. Ez magában foglalja a földmunkákat, a töltésépítést, az altalaj-tömörítést, a rézsűképzést és a pályaszerkezeti rétegek építésének megkezdését. Ezzel párhuzamosan elindul a közműhálózatok kiépítése is: elektromos energiaellátás és térvilágítás, vízellátás, továbbá szennyvízelvezetés. 2026 derekára a projekt olyan készültségi szintre juthat, amely lehetővé teszi a felépítmények és további funkcionális elemek kivitelezésének folytatását.