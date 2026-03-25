Nagy erősítést kaptak a budapesti rendőrök – videó

Az egyedi gyártású, MS BOAT C10 típusú szolgálati hajó Lengyelországban készült 2026-ban. Az alumíniumötvözetből épített, 10,5 méter hosszú és 2,6 méter széles jármű feltöltött állapotban mintegy 6,5 tonna tömegű vízi jármű, kialakításának köszönhetően egész évben alkalmazható.

A hajó multifunkcionális feladatellátásra alkalmas: több személy egyidejű szállítása mellett mentési tevékenységek végrehajtására is hatékonyan használható. A már rendszerben lévő Sugó nevű hajóhoz hasonlóan vezetési pontként is funkcionál, ugyanakkor annál nagyobb sebességre képes és korszerűbb manőverezési tulajdonságokkal rendelkezik.

A meghajtásról két Suzuki motor gondoskodik, amelyeket modern orrsugár kormány egészít ki a pontos irányíthatóság érdekében. A hajó maximális sebessége elérheti az 55–75 km/h-t.

A fedélzeten önálló áramtermelő rendszer, valamint nagy teljesítményű radar- és szonárberendezés is rendelkezésre áll, amelyek a feladatok biztonságos és hatékony végrehajtását támogatják. A jármű alapvetően tíz ember szállítására alkalmas, de szükség esetén ennél nagyobb létszám mozgatására is képes.

A hajó a búvártevékenységek támogatásában is kiemelt szerepet tölthet be, így komplex módon járul hozzá a vízi rendészeti, mentési és ellenőrzési feladatok színvonalának növeléséhez.

Az új eszköz szolgálatba állítása jelentősen növeli a rendőrség reagálóképességét és jelenlétét a Duna teljes budapesti szakaszán.