INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.57
usd:
335.99
bux:
122655.67
2026. március 25. szerda Irén, Írisz
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
A budapesti rendőrök új, nagy teljesítményű hajója.
Nyitókép: Police.hu/Vaszko Viktor

Nagy erősítést kaptak a budapesti rendőrök – videó

Infostart

Egy új építésű szolgálati hajóval bővül a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság flottája, növelve a vízirendészeti feladatok ellátásának hatékonyságát.

Az egyedi gyártású, MS BOAT C10 típusú szolgálati hajó Lengyelországban készült 2026-ban. Az alumíniumötvözetből épített, 10,5 méter hosszú és 2,6 méter széles jármű feltöltött állapotban mintegy 6,5 tonna tömegű vízi jármű, kialakításának köszönhetően egész évben alkalmazható.

A hajó multifunkcionális feladatellátásra alkalmas: több személy egyidejű szállítása mellett mentési tevékenységek végrehajtására is hatékonyan használható. A már rendszerben lévő Sugó nevű hajóhoz hasonlóan vezetési pontként is funkcionál, ugyanakkor annál nagyobb sebességre képes és korszerűbb manőverezési tulajdonságokkal rendelkezik.

A meghajtásról két Suzuki motor gondoskodik, amelyeket modern orrsugár kormány egészít ki a pontos irányíthatóság érdekében. A hajó maximális sebessége elérheti az 55–75 km/h-t.

A fedélzeten önálló áramtermelő rendszer, valamint nagy teljesítményű radar- és szonárberendezés is rendelkezésre áll, amelyek a feladatok biztonságos és hatékony végrehajtását támogatják. A jármű alapvetően tíz ember szállítására alkalmas, de szükség esetén ennél nagyobb létszám mozgatására is képes.

A hajó a búvártevékenységek támogatásában is kiemelt szerepet tölthet be, így komplex módon járul hozzá a vízi rendészeti, mentési és ellenőrzési feladatok színvonalának növeléséhez.

Az új eszköz szolgálatba állítása jelentősen növeli a rendőrség reagálóképességét és jelenlétét a Duna teljes budapesti szakaszán.

Kezdőlap    Belföld    Nagy erősítést kaptak a budapesti rendőrök – videó

duna

budapesti rendőr-főkapitányság

hajó

brfk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Feltartóztathatatlan az AfD – már Németország nyugati felében is

Megalakulása óta szinte töretlen a radikális jobboldalinak tartott AfD szárnyalása. A két nyugati tartományban márciusban tartott helyi parlament választásokon az ellenzéki párt megduplázta eredményét, de a java az elemzők szerint szeptemberben, a keleti tartományokban tartandó választásokon következhet.
VIDEÓ
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.25. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elitkatonákat vezényel Trump Irán térségébe, erős katonai hatalmak szállhatnak be a háborúba

Különleges erőket és elit deszantosokat vezényel Donald Trump amerikai elnök a Közel-Keletre, miközben arról beszélt tegnap is, hogy elkezdtek tárgyalni Iránnal a háború lezárásáról. Teherán továbbra is azt állítja: nincs semmilyen tárgyalás. Izrael átfogó szárazföldi hadjáratot kezdett Libanon területén, minden jel arra mutat, hogy megszállják az ország déli részét. Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közben komolyan mérlegeli, hogy beszéllnak a háborúba Izrael és Amerika oldalán, mivel Teherán folyamatosan támadja a területüket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gazként írtjuk dédanyáink titkos elixírét: ingyen terem a tavasz köptetője, ami szuper hajnövesztő is

Ha nem állunk neki idejekorán a fűnyírásnak, meglepő kincsekre bukkanhatunk saját kertünkben: az egyik leginkább gaznak tűnő csodanövényünk az útifű. Sokan gyökerestül tépik ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says 'non-hostile vessels' may pass through Strait of Hormuz as oil price falls

The US is expected to deploy ground forces to the Middle East, according to the BBC's US partner, CBS News.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 25. 06:36
Így látják Orbán Viktort a világ szereplői – 60 ezer levélből válogattak
2026. március 25. 06:12
Döbbenetes autóvásárlási csalás, sokan pórul jártak
×
×